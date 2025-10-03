Με περισσότερες από 15 μαχαιριές σκότωσαν τον Αφγανό στην Πάρο - Δεν είχε παραβιαστεί η πόρτα του σπιτιού που έμενε
Η εκτίμηση είναι ότι τον σκότωσαν στο κρεβάτι που βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί - Είχε μαχαιριές στον θώρακα, την πλάτη και τα πλευρά
Άγρια, όπως δείχνουν οι τελευταίες πληροφορίες, ήταν η δολοφονία του 40χρονου Αφγανού εργάτη τον οποίο βρήκε νεκρό ο εργοδότης του στη Νάουσα της Πάρου.
Όπως διαπιστώθηκε, ο 40χρονος είχε δεχθεί περισσότερες από 15 μαχαιριές τόσο στο μπροστινό (θώρακας) όσο και στο πίσω μέρος του σώματός του (πλάτη και πλευρά).
Η εκτίμηση είναι ότι τον 40χρονο από το Αφγανιστάν τον σκότωσαν στο κρεβάτι στο οποίο τον βρήκε νεκρό ο εργοδότης του σήμερα το πρωί.
Οι αστυνομικοί είδαν, επίσης, ότι η πόρτα του σπιτιού του Αφγανού δεν έφερε σημάδια παραβίασης, στοιχείο που μπορεί να δείχνει ότι ο δολοφόνος ήταν γνωστός στο θύμα.
Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, o 40χρονος ήταν ηλεκτρολόγος και έμενε μόνος του στο σπίτι.
Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν τον αναζήτησε ο εργοδότης του καθώς ο Αφγανός ήταν προγραμματισμένο να πάει για κάποια δουλειά.
Στις έρευνες στην Πάρο συνδράμει και κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών προκειμένου να διαλευκάνει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 40χρονος έχασε τη ζωή του.
