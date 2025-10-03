Με περισσότερες από 15 μαχαιριές σκότωσαν τον Αφγανό στην Πάρο - Δεν είχε παραβιαστεί η πόρτα του σπιτιού που έμενε
ΕΛΛΑΔΑ
Πάρος Δολοφονία Αφγανός Μαχαίρι

Με περισσότερες από 15 μαχαιριές σκότωσαν τον Αφγανό στην Πάρο - Δεν είχε παραβιαστεί η πόρτα του σπιτιού που έμενε

Η εκτίμηση είναι ότι τον σκότωσαν στο κρεβάτι που βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί - Είχε μαχαιριές στον θώρακα, την πλάτη και τα πλευρά

Με περισσότερες από 15 μαχαιριές σκότωσαν τον Αφγανό στην Πάρο - Δεν είχε παραβιαστεί η πόρτα του σπιτιού που έμενε
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
11 ΣΧΟΛΙΑ
Άγρια, όπως δείχνουν οι τελευταίες πληροφορίες, ήταν η δολοφονία του 40χρονου Αφγανού εργάτη τον οποίο βρήκε νεκρό ο εργοδότης του στη Νάουσα της Πάρου.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 40χρονος είχε δεχθεί περισσότερες από 15 μαχαιριές τόσο στο μπροστινό (θώρακας) όσο και στο πίσω μέρος του σώματός του (πλάτη και πλευρά).

Η εκτίμηση είναι ότι τον 40χρονο από το Αφγανιστάν τον σκότωσαν στο κρεβάτι στο οποίο τον βρήκε νεκρό ο εργοδότης του σήμερα το πρωί.

Οι αστυνομικοί είδαν, επίσης, ότι η πόρτα του σπιτιού του Αφγανού δεν έφερε σημάδια παραβίασης, στοιχείο που μπορεί να δείχνει ότι ο δολοφόνος ήταν γνωστός στο θύμα.

Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, o 40χρονος ήταν ηλεκτρολόγος και έμενε μόνος του στο σπίτι.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν τον αναζήτησε ο εργοδότης του καθώς ο Αφγανός ήταν προγραμματισμένο να πάει για κάποια δουλειά.

Στις έρευνες στην Πάρο συνδράμει και κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών προκειμένου να διαλευκάνει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 40χρονος έχασε τη ζωή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της

Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό

Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερα!

Το πρόγραμμα της Nova, σε συνεργασία με την πρωτοποριακή εφαρμογή padu, εμπλουτίζεται συνεχώς, με περισσότερα brands και ολοένα και περισσότερα exclusive deals, σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα!

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Η επένδυση της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής φαρμάκων ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, στηρίζει ασθενείς και επιστήμονες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο βιοτεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης