Σύλληψη 3 νεαρών στο Ζάππειο για ομοφοβική επίθεση σε τρία άτομα
ΕΛΛΑΔΑ
Ομοφοβική επίθεση Ζάππειο

Σύλληψη 3 νεαρών στο Ζάππειο για ομοφοβική επίθεση σε τρία άτομα

Άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. μετά από καταγγελία στο 11414

Σύλληψη 3 νεαρών στο Ζάππειο για ομοφοβική επίθεση σε τρία άτομα
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Από το τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας συνελήφθησαν τρεις νεαροί μετά από καταγγελία για απειλές και εξύβριση σε βάρος τριών ατόμων με αφορμή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, βραδινές ώρες της 8ης Ιουνίου 2026 στο Πάρκο Ζαππείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, πρόκειται για τρεις ηλικίας 16, 18 και 19 ετών, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε επεισόδιο λεκτικής βίας, απειλών και εξυβρίσεων κατά τριών ατόμων, με φράσεις και χειρονομίες που σχετίζονται με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ενώ στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και άλλα άτομα.

Όλα ξεκίνησαν μετά από τηλεφωνική καταγγελία στη γραμμή «11414», η οποία διαχειρίζεται περιστατικά ρατσιστικής βίας. Μετά την αξιολόγηση της καταγγελίας, ενημερώθηκε άμεσα η Άμεση Δράση και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν και ακινητοποίησαν τους τρεις νεαρούς.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και εξύβριση κατά συναυτουργία, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Οι τρεις νεαροί οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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