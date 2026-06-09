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Σωκράτης και Κομφούκιος «συναντήθηκαν» στην Αθήνα σε μια γιορτή πολιτισμού Ελλάδας και Κίνας
Σωκράτης και Κομφούκιος «συναντήθηκαν» στην Αθήνα σε μια γιορτή πολιτισμού Ελλάδας και Κίνας
Η εκδήλωση, που έγινε χτες στην Εστία Νέας Σμύρνης, διοργανώθηκε υπό την καθοδήγηση του Γραφείου Τύπου του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας και της Πρεσβείας της Κίνας στην Ελλάδα
Με επίκεντρο τον διάλογο ανάμεσα στους δύο αρχαιότερους πολιτισμούς της Ανατολής και της Δύσης, την Κίνα και την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου στην Εστία Νέας Σμύρνης η εκδήλωση «Συνάντηση & Έμπνευση: Διάλογος Διαμέσου Χρόνου και Χώρου», η οποία προηγήθηκε του 2ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Κλασικών Σπουδών.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε υπό την καθοδήγηση του Γραφείου Τύπου του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας και της Πρεσβείας της Κίνας στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή φορέων από τις επαρχίες Σαντόνγκ και Τζιανγκσού, καθώς και ακαδημαϊκών και πολιτιστικών ιδρυμάτων των δύο χωρών.
Στην τελετή έναρξης παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Δημοσιότητας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, Hu Heping, ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα Fang Qiu και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας, Γεώργιος Διδασκάλου. Συνολικά περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι από τον ακαδημαϊκό, πολιτιστικό και δημοσιογραφικό χώρο της Ελλάδας και της Κίνας συμμετείχαν στις εργασίες της εκδήλωσης.
Το 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κλασικών Σπουδών έχει ως θέμα «Διάλογος μεταξύ Αρχαίων και Σύγχρονων Εποχών: Σύγχρονη Ερμηνεία της Κλασικής Σοφίας» και επιδιώκει να αποτελέσει σημείο συνάντησης ερευνητών και ακαδημαϊκών από όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναδείχθηκαν οι κοινές αξίες των δύο πολιτισμών μέσα από εκθέσεις, παρουσιάσεις και καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές, μεταξύ των οποίων και διαδραστικές εμπειρίες τεχνητής νοημοσύνης που επέτρεπαν στους επισκέπτες να «συνομιλήσουν» με αρχαίους φιλοσόφους.
Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παράδοση στον ακαδημαϊκό της Ακαδημίας Αθηνών Μανόλη Κορρέ του βιβλίου «Ένα Παράδειγμα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχιτεκτονικής – Η Στέγη του Θεάτρου του Ηρώδου του Αττικού», έκδοση του Εκδοτικού Οίκου Φιλίας Σαντόνγκ. Η έκδοση συνδέεται με την επίσκεψη του κ. Κορρέ στην Κίνα το 2024, στο πλαίσιο του πρώτου Παγκόσμιου Συνεδρίου Κλασικών Σπουδών, και αποτελεί καρπό της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Παράλληλα, ο Εκδοτικός Οίκος Καστανιώτη παρέλαβε αντίτυπα του ντοκιμαντέρ και του βιβλίου «Συναντήσεις των Θεών: Όταν ο Σωκράτης Συναντά τον Κομφούκιο», παραγωγής του Jiangsu Broadcasting Corporation. Μετά την επιτυχημένη προβολή του πρώτου μέρους της σειράς στην Ελλάδα, αναμένεται να ακολουθήσει και το δεύτερο μέρος, με τίτλο «Όταν ο Ηρόδοτος συναντά τον Sima Qian», εστιάζοντας στον διάλογο ανάμεσα στις δύο μεγάλες ιστοριογραφικές παραδόσεις της Ανατολής και της Δύσης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε επίσης το «Κοινό Σχέδιο Οπτικοακουστικής Πολιτιστικής Συνεργασίας Κίνας – Ελλάδας 2026», το οποίο προβλέπει συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ, ανταλλαγή προγραμμάτων και συνεργασίες στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Στο φόρουμ με θέμα «Σύγχρονες Ηχώ του Κλασικού Πολιτισμού», Έλληνες και Κινέζοι ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων συζήτησαν τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην ανάδειξη της κλασικής κληρονομιάς και τις δυνατότητες ενίσχυσης του διαπολιτισμικού διαλόγου.
Η έκθεση που συνοδεύει την εκδήλωση περιλαμβάνει θεματικές ενότητες αφιερωμένες στις φιλοσοφικές σχολές της Κίνας, στις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Ανατολής και Δύσης, καθώς και ειδικούς χώρους ψηφιακής εμβύθισης και παραδοσιακής κινεζικής χειροτεχνίας, συνδυάζοντας την πολιτιστική κληρονομιά με τις νέες τεχνολογίες. Η εκδήλωση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 10 Ιουνίου, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς ενισχυόμενη πολιτιστική συνεργασία και τον διάλογο ανάμεσα στην Κίνα και την Ελλάδα.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε υπό την καθοδήγηση του Γραφείου Τύπου του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας και της Πρεσβείας της Κίνας στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή φορέων από τις επαρχίες Σαντόνγκ και Τζιανγκσού, καθώς και ακαδημαϊκών και πολιτιστικών ιδρυμάτων των δύο χωρών.
Στην τελετή έναρξης παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Δημοσιότητας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, Hu Heping, ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα Fang Qiu και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας, Γεώργιος Διδασκάλου. Συνολικά περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι από τον ακαδημαϊκό, πολιτιστικό και δημοσιογραφικό χώρο της Ελλάδας και της Κίνας συμμετείχαν στις εργασίες της εκδήλωσης.
Το 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κλασικών Σπουδών έχει ως θέμα «Διάλογος μεταξύ Αρχαίων και Σύγχρονων Εποχών: Σύγχρονη Ερμηνεία της Κλασικής Σοφίας» και επιδιώκει να αποτελέσει σημείο συνάντησης ερευνητών και ακαδημαϊκών από όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναδείχθηκαν οι κοινές αξίες των δύο πολιτισμών μέσα από εκθέσεις, παρουσιάσεις και καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές, μεταξύ των οποίων και διαδραστικές εμπειρίες τεχνητής νοημοσύνης που επέτρεπαν στους επισκέπτες να «συνομιλήσουν» με αρχαίους φιλοσόφους.
Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παράδοση στον ακαδημαϊκό της Ακαδημίας Αθηνών Μανόλη Κορρέ του βιβλίου «Ένα Παράδειγμα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχιτεκτονικής – Η Στέγη του Θεάτρου του Ηρώδου του Αττικού», έκδοση του Εκδοτικού Οίκου Φιλίας Σαντόνγκ. Η έκδοση συνδέεται με την επίσκεψη του κ. Κορρέ στην Κίνα το 2024, στο πλαίσιο του πρώτου Παγκόσμιου Συνεδρίου Κλασικών Σπουδών, και αποτελεί καρπό της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Παράλληλα, ο Εκδοτικός Οίκος Καστανιώτη παρέλαβε αντίτυπα του ντοκιμαντέρ και του βιβλίου «Συναντήσεις των Θεών: Όταν ο Σωκράτης Συναντά τον Κομφούκιο», παραγωγής του Jiangsu Broadcasting Corporation. Μετά την επιτυχημένη προβολή του πρώτου μέρους της σειράς στην Ελλάδα, αναμένεται να ακολουθήσει και το δεύτερο μέρος, με τίτλο «Όταν ο Ηρόδοτος συναντά τον Sima Qian», εστιάζοντας στον διάλογο ανάμεσα στις δύο μεγάλες ιστοριογραφικές παραδόσεις της Ανατολής και της Δύσης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε επίσης το «Κοινό Σχέδιο Οπτικοακουστικής Πολιτιστικής Συνεργασίας Κίνας – Ελλάδας 2026», το οποίο προβλέπει συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ, ανταλλαγή προγραμμάτων και συνεργασίες στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Στο φόρουμ με θέμα «Σύγχρονες Ηχώ του Κλασικού Πολιτισμού», Έλληνες και Κινέζοι ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων συζήτησαν τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην ανάδειξη της κλασικής κληρονομιάς και τις δυνατότητες ενίσχυσης του διαπολιτισμικού διαλόγου.
Η έκθεση που συνοδεύει την εκδήλωση περιλαμβάνει θεματικές ενότητες αφιερωμένες στις φιλοσοφικές σχολές της Κίνας, στις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Ανατολής και Δύσης, καθώς και ειδικούς χώρους ψηφιακής εμβύθισης και παραδοσιακής κινεζικής χειροτεχνίας, συνδυάζοντας την πολιτιστική κληρονομιά με τις νέες τεχνολογίες. Η εκδήλωση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 10 Ιουνίου, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς ενισχυόμενη πολιτιστική συνεργασία και τον διάλογο ανάμεσα στην Κίνα και την Ελλάδα.
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