Σωκράτης και Κομφούκιος «συναντήθηκαν» στην Αθήνα σε μια γιορτή πολιτισμού Ελλάδας και Κίνας

Η εκδήλωση, που έγινε χτες στην Εστία Νέας Σμύρνης, διοργανώθηκε υπό την καθοδήγηση του Γραφείου Τύπου του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας και της Πρεσβείας της Κίνας στην Ελλάδα