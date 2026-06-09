Εκπαίδευση, συνεχές mentoring και ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης με την υποστήριξη της Groupama Ασφαλιστικής – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το επόμενο επαγγελματικό βήμα σου.
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στην Αττική, έξι συλλήψεις
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στην Αττική, έξι συλλήψεις
Στο πλαίσιο της επιχείρησης στο Νέο Κόσμο συνελήφθη ένας Τούρκος που σε βάρος του εκκρεμούσε εθνικό ένταλμα σύλληψης
Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών με έδρα την Αττική κατάφεραν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στον Νέο Κόσμο.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη Τούρκος υπήκοος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε εθνικό ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου, καθώς και ακόμη πέντε αλλοδαποί που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αδικήματα που σχετίζονται με τη διακίνηση μεταναστών, την παράνομη είσοδο στη χώρα, την πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ), είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση την οικία του βασικού υπόπτου τις τελευταίες ημέρες. Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν έξω από την κατοικία του δύο Τούρκοι υπήκοοι, ηλικίας 38 και 27 ετών.
Από τον έλεγχο των στοιχείων τους προέκυψε ότι σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Ανακρίτρια Πρωτοδικών Σάμου, ενώ ο 27χρονος διέμενε παράνομα στη χώρα, καθώς δεν διέθετε τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε πλαστή άδεια οδήγησης βουλγαρικών αρχών, την οποία φέρεται να είχε προμηθευτεί έναντι 500 ευρώ. Παράλληλα, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες.
Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του 38χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου εντοπίστηκαν τέσσερις ακόμη αλλοδαποί – ένας Σύρος και τρεις Τούρκοι υπήκοοι, ηλικίας 39, 25, 24 και 29 ετών – οι οποίοι επίσης στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.
Κατά την έρευνα οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ταξιδιωτικά και ταυτοποιητικά έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας από διάφορες χώρες, στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης για τη δράση του κυκλώματος. Οι έρευνες των λιμενικών αρχών συνεχίζονται για τη διερεύνηση της πλήρους έκτασης της υπόθεσης και τυχόν εμπλοκής επιπλέον προσώπων.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη Τούρκος υπήκοος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε εθνικό ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου, καθώς και ακόμη πέντε αλλοδαποί που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αδικήματα που σχετίζονται με τη διακίνηση μεταναστών, την παράνομη είσοδο στη χώρα, την πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ), είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση την οικία του βασικού υπόπτου τις τελευταίες ημέρες. Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν έξω από την κατοικία του δύο Τούρκοι υπήκοοι, ηλικίας 38 και 27 ετών.
Από τον έλεγχο των στοιχείων τους προέκυψε ότι σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Ανακρίτρια Πρωτοδικών Σάμου, ενώ ο 27χρονος διέμενε παράνομα στη χώρα, καθώς δεν διέθετε τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε πλαστή άδεια οδήγησης βουλγαρικών αρχών, την οποία φέρεται να είχε προμηθευτεί έναντι 500 ευρώ. Παράλληλα, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες.
Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του 38χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου εντοπίστηκαν τέσσερις ακόμη αλλοδαποί – ένας Σύρος και τρεις Τούρκοι υπήκοοι, ηλικίας 39, 25, 24 και 29 ετών – οι οποίοι επίσης στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.
Κατά την έρευνα οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ταξιδιωτικά και ταυτοποιητικά έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας από διάφορες χώρες, στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης για τη δράση του κυκλώματος. Οι έρευνες των λιμενικών αρχών συνεχίζονται για τη διερεύνηση της πλήρους έκτασης της υπόθεσης και τυχόν εμπλοκής επιπλέον προσώπων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα