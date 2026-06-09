Πανελλαδικές 2026: Στα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ - Δείτε τις πρώτες απαντήσεις
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Πανελλαδικές 2026: Στα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ - Δείτε τις πρώτες απαντήσεις

Οι Πανελλαδικές 2026 συνεχίζονται σήμερα Τρίτη (09/06) με την εξέταση των μαθημάτων ειδικότητας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ - Οι πρώτες απαντήσεις και οι εκτιμήσεις από τα Φροντιστήρια «Διακρότημα»

Πανελλαδικές 2026: Στα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ - Δείτε τις πρώτες απαντήσεις
Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα, Τρίτη, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Το protothema, όπως και κάθε χρόνο, παρουσιάζει τα θέματα και τις απαντήσεις στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

- Δείτε τα θέματα στο μάθημα «Υγιεινή», εδώ

-Δείτε τα θέματα στο μάθημα  «Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές», εδώ

-Δείτε τα θέματα στο μάθημα  Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ), εδώ

-Δείτε τα θέματα στο μάθημα  «Στοιχεία Μηχανών», εδώ.


Οι απαντήσεις

- Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα «Υγιεινή», εδώ


Οι πρώτες εκτιμήσεις 

- Οι πρώτες εκτιμήσεις από τα Φροντιστήρια Διακρότημα για το μάθημα «Υγιεινή», εδώ.

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