Πανελλαδικές 2026: Στα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ - Δείτε τις πρώτες απαντήσεις

Οι Πανελλαδικές 2026 συνεχίζονται σήμερα Τρίτη (09/06) με την εξέταση των μαθημάτων ειδικότητας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ - Οι πρώτες απαντήσεις και οι εκτιμήσεις από τα Φροντιστήρια «Διακρότημα»