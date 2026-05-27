Τραγωδία στις Σέρρες: 10χρονο αγοράκι βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι
Το παιδί απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Τραγωδία σημειώθηκε στις Σέρρες το πρωί της Τετάρτης (27/05) καθώς ένα αγοράκι μόλις 10 χρόνων έχασε τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Το παιδί, εντοπίστηκε, χωρίς τις αισθήσεις του, στις 11:45 εντός αρδευτικού καναλιού στην Ηράκλεια Σερρών και άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία ενώ την επιχείρηση συνέδραμαν και 9 Πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Ο 10χρονος απεγκλωβίστηκε και εν συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία νεκροτομή η οποία θα δώσει απάντηση στο πώς έχασε το παιδί τη ζωή του.
Οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια ενώ αναφέρουν πως ο 10χρονος έπαιζε σε οικισμό Ρομά που βρίσκεται στο σημείο και κατά λάθος έπεσε μέσα στο κανάλι όπου έχασε τη ζωή του.
