Άδωνις Γεωργιάδης: Η κυβέρνηση έχει ενισχύσει με €700 εκατ. σε 7 χρόνια τις δαπάνες για φάρμακα
Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας τόνισε πως «σε έναν μήνα από σήμερα θα λειτουργεί πλήρως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία»
Αστειευόμενος και εξαπολύοντας μία έμμεση αιχμή στο αρτιγέννητο κόμμα του κ. Τσίπρα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης είπε χαρακτηριστικά: «Κάθε επιχειρηματίας είναι δικαιολογημένος όταν διεκδικεί περισσότερα κέρδη. Εγώ είμαι καπιταλιστής, δεν έχω τέτοια θέματα, δεν είμαι του ΕΛΑΣ, εγώ είμαι άλλης πλευράς, οπότε μην ανησυχείτε».
Μιλώντας στο 7ο Συνέδριο του ygeiamou.gr σχετικά με το ζήτημα του clawback, δηλαδή την υποχρεωτική επιστροφή κερδών στο ελληνικό κράτος εκ μέρους των φαρμακοβιομηχανιών, υπουργός Υγείας επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «επί θητείας μου, της δεύτερης θητείας μου τώρα εννοώ, έχω προσπαθήσει να δώσω και τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, επιτρέποντας στις εταιρείες να βλέπουν την εξέλιξη της δαπάνης, απολογιστικά, σε επίπεδο μηνός. Άρα, πρώτο βήμα: Όλοι ξέρουμε περίπου πού κινούμαστε. Δεύτερον, έχουμε αυξήσει τη χρηματοδότηση -μετά από πολλά χρόνια που η χρηματοδότηση των φαρμάκων ήταν κολλημένη. Η Ελλάδα από το 2010 έως το 2021 δεν είχε αυξήσει ούτε κατά 1 ευρώ τη δαπάνη του φαρμάκου. Μόνο μείωνε τη δαπάνη του φαρμάκου. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη -και κυρίως επί θητείας μου- αύξησε σημαντικά αυτή τη δαπάνη. Από τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολο, αυτή τη στιγμή στα 3,1 δισεκατομμύρια -και αυξάνεται. Άρα, έχουμε βάλει περίπου 700 εκατομμύρια στα 7 αυτά χρόνια και συνεχίζουμε. Άρα, δώσαμε διαφάνεια, δώσαμε περισσότερα λεφτά. Το ερώτημα είναι γιατί εξακολουθεί να αυξάνεται το clawback ή, εν πάση περιπτώσει, να μη μειώνεται σε μια κατηγορία και να το χρησιμοποιούμε εκεί όπου θα θέλαμε».
Ακολούθως, ο κ. Γεωργιάδης ανέλυσε την αρχική τοποθέτησή του, εξηγώντας ότι «καλά κάνουν και γκρινιάζουν οι φαρμακοβιομηχανίες. Βιομήχανοι είναι, στελέχη μεγάλων εταιρειών είναι, ο σκοπός είναι να μπορέσουν να πάρουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν. Καμία αντίρρηση. Γίνεται όμως να παίρνουν πάντα αυτά που θέλουν; Όχι. Είναι κάποια από τις εταιρείες που έχει ζημίες από την σχέση με το ελληνικό κράτος; Όχι. Κέρδη έχουν όλες. Εμείς ως κράτος πρέπει να πάρουμε περαιτέρω μέτρα μείωσης του clawback, όσο μπορούμε, στο κομμάτι του περιορισμού της δαπάνης; Ναι. Παίρνουμε, έχουμε ήδη πάρει αρκετά και πρέπει να πάρουμε κι άλλα. Πάντως, δεν υπολείπεται η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη της Ελλάδος, του Ευρωπαϊκού μέσου όρου, είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ό,τι αφορά στη δημόσια φαρμακευτική μας δαπάνη. Σε όρους δηλαδή δαπάνης ΑΕΠ, είμαστε όπου είναι οι άλλοι - και λίγο παραπάνω».
Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ο κ. Γεωργιάδης θυμήθηκε ότι η περίοδος που τον κατηγόρησαν στην σκευωρία Novartis ήταν γιατί το 2014 προχώρησε σε εγκρίσεις φαρμάκων, που δεν είχε γίνει καμμία επί τέσσερα χρόνια στη χώρα.
Περαιτέρω, ο υπουργός τόνισε πως «σε έναν μήνα από σήμερα [σσ: Τέλος Ιουνίου 2026] θα λειτουργεί πλήρως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία. Επίσης, έχουμε ήδη καταργήσει 340.000 ενεργούς-μη ενεργούς ΑΜΚΑ μέχρι στιγμής. Ό,τι λέμε το κάνουμε εις το ακέραιον. Άρα έχουμε κάνει μία σειρά μεταρρυθμίσεων, αυτά τα 2,5 χρόνια, στην κατεύθυνση του ελέγχου του clawback. Άλλες μεταρρυθμίσεις έχουν δουλέψει, άλλες μεταρρυθμίσεις δεν έχουν δουλέψει, αλλά αντίπαλη πλευρά, αντίρροπη δύναμη σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις είναι, πρώτον, η φυσική αύξηση της δαπάνης λόγω γήρας πληθυσμού, και η φυσική αύξηση της δαπάνης λόγω πολλών νέων φαρμάκων και πολλών νέων ενδείξεων σε παλαιότερο φάρμακα. Έχουμε ταυτόχρονα και καινούργια φάρμακα και καινούργιες ενδείξεις χρησιμοποιημένα φάρμακα. Άρα, αν βάλεις τη μία πλευρά ότι εμείς πρέπει με τις μεταρρυθμίσεις να ελέγξουμε τη δαπάνη, και από την άλλη έχουμε αυξανόμενες ανάγκες δαπάνης, άλλοτε κερδίζει η μία πλευρά της εξίσωσης, άλλοτε κερδίζει η άλλη πλευρά της εξίσωσης».
Σε τοποθέτησή του σχετικά με το σύστημα φαρμακευτικής κάλυψης των ασθενών από το ελληνικό δημόσιο, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «το σύστημα συνεχώς ανασχεδιάζεται, δεν μένει κολλημένο στη μορφή που το ψήφισα εγώ το 2013. Προφανώς ανασχεδιάζεται. Όμως, θα πρέπει όλοι να έχουμε 2 στοιχεία στο μυαλό μας: Ένα, ότι ο τελικός στόχος μας είναι ότι ο ασθενής πρέπει να πάρει το φάρμακο που πρέπει, στην ώρα που πρέπει να το πάρει. Αυτό δεν μπορεί να διακυβευθεί. Και, δεύτερον, ότι, δυστυχώς, τα χρήματα που έχουμε δεν είναι άπειρα. Οι ανάγκες είναι άπειρες. Αλλά τα χρήματα δεν είναι άπειρα. Άρα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο συνεννόησης με τις φαρμακοβιομηχανίες, ώστε να μην φαίνεται πως δίνουμε λάθος μήνυμα. Αναγνωρίζω πλήρως ότι χρειάζεται ακόμα πιο εντατική προσπάθεια από μέρους μας, για να ελεγχθεί η αύξηση της δαπάνης. Στο μέτρο που μπορούμε να αποκλείσουμε την τεχνητή αύξηση. Οι μεταρρυθμίσεις ευκολότερα εξαγγέλλονται και δυσκολότερα εφαρμόζονται».
Σε εύθυμο τόνο -αλλά μιλώντας κατά βάθος πολύ σοβαρά- σε ερώτηση του δημοσιογράφου του Πρώτου Θέματος, Άγγελου Μόσχοβα σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ο υπουργός Υγείας απάντησε ως εξής: «Όσο γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί, θα προσελκύουμε περισσότερες επενδύσεις. Άρα, για να το κλείσω, απλώς, ψηφίζουμε ξανά Μητσοτάκη. Έχουμε κυβέρνηση και θα ‘ρθουν και οι επενδύσεις. Όλα είναι απλώς και λογικώς καμωμένα. Εάν θέλετε να πειραματιστείτε με κάτι ΕΛΑΣ και ΕΑΜ και τέτοια, τι να σας πω; Κάντε το!»
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι «η Ελλάδα δεν έχει πάει άσχημα σε επενδύσεις αυτά τα χρόνια. Να φέρω ορισμένα παραδείγματα: Επί θητείας μου στο υπουργείο Υγείας, ξεκίνησε το μεγάλο έργο της Pfizer στη Θεσσαλονίκη. Τεράστιο digital center και μετά ολόκληρο hub, το οποίο έφερε η Pfizer στην Ελλάδα. Για να επιλέξει η Pfizer την Ελλάδα αντί κάποια άλλη χώρα, μάλλον κάτι βρήκε εδώ. Και για να αυξάνει τις επενδύσεις, και από τις αρχικές 300-400 θέσεις εργασίας να ανεβαίνει στις 1.300, κάτι κέρδισε. Αλλιώς η Pfizer δεν θα ερχόταν στη χώρα μας. Άρα δεν είμαστε τόσο χάλια όσο λέμε. Η Behringer έκανε καινούργιο εργοστάσιο, κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ένα πάρα πολύ ωραίο εργοστάσιο. Επίσης, στις κλινικές μελέτες δεν έχουμε μείνει τόσο πίσω, όσο λέει ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου. Η αλήθεια για τις κλινικές μελέτες είναι η εξής: Αν δείτε τον αριθμό, είμαστε ακριβώς στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είμαστε στο μέγεθος της χώρας μας. Αν δείτε όμως σε αξία -γιατί είναι δύο διαφορετικοί δείκτες- είμαστε αρκετά χαμηλά. Πάλι όμως στις μικρότερες χώρες της Ευρώπης η αξία είναι χαμηλά. Δηλαδή οι πολυεθνικές εταιρείες τελικά τείνουν να δίνουν τα πολλά λεφτά στις πλουσιότερες χώρες -για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Έχει να κάνει και με αυτούς. Δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς.
Τώρα, όσες ιδέες ακούω που μπορεί να μας κάνουν πιο ανταγωνιστικούς, σε τελική ανάλυση ο καπιταλισμός λειτουργεί βάσει ανταγωνισμού. Όσο γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί, θα προσελκύουμε περισσότερες επενδύσεις».
