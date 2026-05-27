Στη φυλακή ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του με 14 μαχαιριές στη Θεσσαλονίκη, υπέβαλε αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (23/5) στο Τριάδι Θεσσαλονίκης κατηγορούμενος για την στυγερή δολοφονία οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης ενώπιον του ανακριτή και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο 30χρονος υπέβαλε αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης το οποίο έγινε δεκτό.Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τουαπό το επίμαχο βράδυ και ότι βρισκόταν σε κατάσταση ψυχοσωματικής αποδιοργάνωσης εξαιτίας της συνδυαστικής κατανάλωσης ηρεμιστικών χαπιών και ναρκωτικών ουσιών.Ο ίδιος φέρεται να είπε πως δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον πατέρα του. Ο 30χρονος υποστήριξε ότι ο πατέρας του είχε μειωτική συμπεριφορά απέναντί του και σε ορισμένες περιπτώσεις «βίαια συμπεριφορά», ενώ οι οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν μετά την απώλεια της μητέρας του, όπως είπε.Σε δήλωσή της η συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου, Στέλλα Καραΐσκου, ανέφερε ότι:«Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια σοβαρά ψυχικά προβλήματα, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ήδη τεθεί υπόψη των Αρχών, συνδέονται άμεσα με ένα μακροχρόνιο ιστορικό κακοποιητικής συμπεριφοράς που υπέστη από τον πατέρα του ήδη από την παιδική του ηλικία και μέχρι την ενηλικίωσή του.Κατά τον κρίσιμο χρόνο βρισκόταν σε κατάσταση βαριάς ψυχικής αποδιοργάνωσης και δεν είχε σκοπό να αφαιρέσει τη ζωή του πατέρα του. Ο ίδιος πίστευε, λόγω της σοβαρής ψυχικής του κατάστασης, ότι απειλείται και ότι επρόκειτο να του συμβεί κακό, και ενήργησε μέσα σε ένα καθεστώς φόβου, σύγχυσης και ψυχικής κατάρρευσης, θεωρώντας ότι προσπαθεί να αποτρέψει έναν κίνδυνο και να τον σταματήσει.Ακριβώς για τον λόγο αυτό, η υπεράσπιση υπέβαλε αίτημα διενέργειας πλήρους ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να εξεταστεί από ειδικούς η ψυχική του κατάσταση κατά τον χρόνο του συμβάντος, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό από την αρμόδια Ανακριτική Αρχή».Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr , από την νεκροψία-νεκροτομή προέκυψε ότι το θύμα χτυπήθηκε πρώτα με ένα αντικείμενο, και πιθανολογείται ότι ήταν ένα σκαμπό, ενώ στην συνέχεια ο 30χρονος γιος κατέφερε πολλαπλά χτυπήματα με κατσαβίδι και με ένα μαχαίρι στο πρόσωπο του 67χρονου πατέρα του.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την ιατροδικαστική έκθεση προκύπτει το μένος του καθ' ομολογίαν δράστη, καθώς το θύμα έφερε στο πρόσωπο περισσότερα από 14 χτυπήματα με κατσαβίδι αλλά και με μαχαίρι Σημειώνεται ότι μετά την προθεσμία που έλαβε προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του, ο 30χρονος αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Τετάρτης ενώπιον του ανακριτή.Το στυγερό έγκλημα αποκαλύφθηκε στις 3.30 το μεσημέρι της Κυριακής όταν η κόρη του 67χρονου έφτασε στη μονοκατοικία και εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο κρεβάτι που βρίσκεται στο ημιυπόγειο. Όταν ανέβηκε στον υπερυψωμένο όροφο, βρήκε τον αδελφό της, ο οποίος ήταν σε κατάσταση αφασίας, μισοκοιμισμένος και υπό την επήρεια ουσιών.Τότε ο 30χρονος της είπε ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα τους το προηγούμενο βράδυ, ενώ μετά φαίνεται πως ανέβηκε στο σπίτι για να κοιμηθεί.Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το θύμα στο χώρο του ημιυπογείου σε ύπτια θέση στο μέσο του κρεβατιού, ενώ εφαπτόμενο της κεφαλής του βρέθηκε ένα κατσαβίδι συνολικού μήκους 21 εκατοστών (εκ των οποίων τα 9 εκατοστά ήταν η λαβή) το οποίο είχε ίχνη αίματος.Απέναντι από τη σορό και ανάμεσα σε πολλά φαρμακευτικά σκευάσματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και έναν αναδιπλούμενο σουγιά που επίσης έφέρε ίχνη αίματος.

Από τη μακροσκοπική εξέταση της ιατροδικαστού διαπιστώθηκε ότι το θύμα έφερε πολλαπλές οπές στο πρόσωπο και στο κεφάλι, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός τους, καθώς και από ποιο όργανο έγιναν τα χτυπήματα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη σύλληψή του ο 30χρονος ομολόγησε την ανθρωποκτονία του πατέρα του και είπε στους αστυνομικούς ότι δεν θυμάται λεπτομέρειες από την πράξη του, καθώς είχε καταναλώσει πολλά ηρεμιστικά και ναρκωτικές ουσίες.



Ωστόσο, ανέφερε ότι ο πατέρας του, όταν κατέβηκε στο υπόγειο, έβλεπε τηλεόραση καθιστός στο κρεβάτι του και, χωρίς να θυμάται το γιατί, τον χτύπησε με ένα κατσαβίδι και ένα σουγιά.



Σημειώνεται ότι σε έρευνα που ακολούθησε στον υπερυψωμένο όροφο του σπιτιού που χρησιμοποιούσε ο καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος, βρέθηκαν ρούχα που είχαν εμφανή ίχνη αίματος και πλήθος χαπιών.