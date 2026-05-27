Δήλωναν ξένα χωράφια ως νοικιασμένα για να παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς δρούσε το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα

Στοιχεία για τη δράση της

που εξαπατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων για αγροτικές επιδοτήσεις, με τη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπερνά τα 4,5 εκατ. ευρώ, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και άλλων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα έξι φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οκτώ σπίτια και δύο Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 317 κατηγορούμενοι. Από αυτούς, οι 302 φέρονται να έλαβαν παράνομα αγροτικές ενισχύσεις, ενώ άλλοι 15 υπέβαλαν αιτήσεις που απορρίφθηκαν. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2019. Τα μέλη της εντόπιζαν αγροτεμάχια που ήταν επιλέξιμα για επιδοτήσεις αλλά δεν είχαν δηλωθεί και τα εμφάνιζαν ψευδώς ως μισθωμένα ή ιδιόκτητα στις αιτήσεις ενίσχυσης που κατατίθεντο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε πολλές περιπτώσεις, οι φερόμενοι ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές είτε δεν είχαν καμία σχέση με τα συγκεκριμένα ακίνητα είτε διέμεναν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι σε περισσότερες από 1.500 περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία φυσικών προσώπων ως δήθεν εκμισθωτών, ενώ τα δηλωμένα αγροτεμάχια βρίσκονταν μακριά τόσο από τους αιτούντες όσο και από τους φερόμενους ιδιοκτήτες. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ύποπτες μεταβολές σε δηλώσεις Ε9, με αγροτεμάχια να εμφανίζονται προσωρινά και στη συνέχεια να διαγράφονται με αιτιολογίες όπως «εκ παραδρομής καταχώριση».Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το περιεχόμενο των εγγράφων που επισυνάπτονταν στις αιτήσεις για να φαίνονται νόμιμες. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε δεκάδες περιπτώσεις βρέθηκαν λευκές σελίδες, ανυπόγραφα μισθωτήρια, φωτοτυπημένες θεωρήσεις γνησίου υπογραφής, ακόμη και αποσπάσματα από τον Κώδικα Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Σε άλλες περιπτώσεις, εντοπίστηκαν συμφωνητικά που φέρονταν να είχαν υπογραφεί μετά τον θάνατο του εκμισθωτή.Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων για την καταβολή των επιδοτήσεων και στη συνέχεια τα χρήματα μεταφέρονταν ή αναλαμβάνονταν σε μετρητά, ώστε να δυσκολεύεται ο εντοπισμός των συναλλαγών. Από το 2022 και μετά, μέρος των ενισχύσεων φέρεται να κατέληγε απευθείας σε λογαριασμούς βασικών και αρχηγικών μελών της οργάνωσης.Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας εξετάστηκαν 126 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 59.000 τραπεζικές κινήσεις. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι πολλά από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα, καθώς εργάζονταν ως καθαρίστριες, οδηγοί, διανομείς ή ανειδίκευτοι εργάτες.Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 302.000 ευρώ, 18 χρυσές λίρες, 12 αυτοκίνητα, πέντε τρακτέρ, τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση. Παράλληλα δεσμεύθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, τραπεζικές θυρίδες και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία εμπλεκόμενων προσώπων. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή