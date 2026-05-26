Πηγές ΥΠΕΘΑ για το ύποπτο αντικείμενο στην Ελούντα: Ήταν τμήμα πυραύλου αντιαεροπορικού συστήματος, δεν υπάρχει κίνδυνος
Το μεταλλικό αντικείμενο είχε εντοπιστεί από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή για ψάρεμα, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες Αρχές
Διευκρινίσεις για το μεταλλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε στην περιοχή της Ελούντας στην Κρήτη έδωσαν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πιθανή ναυτική νάρκη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αντικείμενο που βρέθηκε σε βραχώδη ζώνη στον Άγιο Αντώνιο, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, ανάμεσα στη Μίλατο και την Ελούντα, είναι απάρτιο από βληθέντα πύραυλο του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος OSA-AK.
Όπως επισημαίνεται, το συγκεκριμένο σύστημα είναι ρωσικής κατασκευής και χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό Στρατό από το 1992.
Το μεταλλικό αντικείμενο είχε εντοπιστεί από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή για ψάρεμα, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες Αρχές και να κινητοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Αρχικές εκτιμήσεις που είχαν διατυπωθεί έκαναν λόγο για πιθανή ναυτική νάρκη.
Ωστόσο, σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η υπόθεση έχει πλέον ταυτοποιηθεί και η διαχείριση του ευρήματος έχει αναληφθεί από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι το αντικείμενο δεν εγκυμονεί κίνδυνο, καθησυχάζοντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.
