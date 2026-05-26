Video: O αυτοκινητόδρομος που άλλαξε τη μισή Ελλάδα είναι έτοιμος
ΕΛΛΑΔΑ

Video: O αυτοκινητόδρομος που άλλαξε τη μισή Ελλάδα είναι έτοιμος

Πενήντα χρόνια συζητήσεων, δεκαετίες σχεδίων που έμεναν στα συρτάρια και ένα έργο που πέρασε από οικονομική κρίση, πολιτικές αλλαγές και κατασκευαστικές προκλήσεις χωρίς να σταματήσει ποτέ τελείως. Σήμερα, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 βρίσκεται στο 95,01% της ολοκλήρωσής του.

Video: O αυτοκινητόδρομος που άλλαξε τη μισή Ελλάδα είναι έτοιμος
UPD:

Η Κεντρική Οδός δημοσιοποίησε νέο βίντεο drone για την πορεία των εργασιών στο βόρειο τμήμα, με στοιχεία Απριλίου 2026. Η εικόνα είναι αποκαλυπτική: οι σήραγγες έχουν φτάσει στο 99,92%, οι γέφυρες στο 99,54%, τα χωματουργικά στο 99,84% και η ασφαλτόστρωση στο 85,57% — ποσοστό που ανεβαίνει ακόμα καθημερινά.

Παράλληλα, νέα εναέρια πλάνα που κυκλοφόρησαν στο YouTube αποτυπώνουν το τμήμα Καλαμπάκα-Οξύνεια. Οι διαγραμμίσεις έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, οι τελικές παρεμβάσεις στον οδικό άξονα βρίσκονται στο φινάλε και η συνολική εικόνα του δρόμου παραπέμπει ήδη σε πλήρως λειτουργικό αυτοκινητόδρομο. Όσοι έχουν δει τα πλάνα ξέρουν: αυτό δεν μοιάζει πλέον με εργοτάξιο. Μοιάζει με αυτοκινητόδρομο που περιμένει απλώς την επίσημη έναρξη κυκλοφορίας...



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

UPD:

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης