Video: O αυτοκινητόδρομος που άλλαξε τη μισή Ελλάδα είναι έτοιμος

Η Κεντρική Οδός δημοσιοποίησε νέο βίντεο drone για την πορεία των εργασιών στο βόρειο τμήμα, με στοιχεία Απριλίου 2026. Η εικόνα είναι αποκαλυπτική: οι σήραγγες έχουν φτάσει στο 99,92%, οι γέφυρες στο 99,54%, τα χωματουργικά στο 99,84% και η ασφαλτόστρωση στο 85,57% — ποσοστό που ανεβαίνει ακόμα καθημερινά.

Παράλληλα, νέα εναέρια πλάνα που κυκλοφόρησαν στο YouTube αποτυπώνουν το τμήμα Καλαμπάκα-Οξύνεια. Οι διαγραμμίσεις έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, οι τελικές παρεμβάσεις στον οδικό άξονα βρίσκονται στο φινάλε και η συνολική εικόνα του δρόμου παραπέμπει ήδη σε πλήρως λειτουργικό αυτοκινητόδρομο. Όσοι έχουν δει τα πλάνα ξέρουν: αυτό δεν μοιάζει πλέον με εργοτάξιο. Μοιάζει με αυτοκινητόδρομο που περιμένει απλώς την επίσημη έναρξη κυκλοφορίας...







