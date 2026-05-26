Video: O αυτοκινητόδρομος που άλλαξε τη μισή Ελλάδα είναι έτοιμος
Πενήντα χρόνια συζητήσεων, δεκαετίες σχεδίων που έμεναν στα συρτάρια και ένα έργο που πέρασε από οικονομική κρίση, πολιτικές αλλαγές και κατασκευαστικές προκλήσεις χωρίς να σταματήσει ποτέ τελείως. Σήμερα, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 βρίσκεται στο 95,01% της ολοκλήρωσής του.
Η Κεντρική Οδός δημοσιοποίησε νέο βίντεο drone για την πορεία των εργασιών στο βόρειο τμήμα, με στοιχεία Απριλίου 2026. Η εικόνα είναι αποκαλυπτική: οι σήραγγες έχουν φτάσει στο 99,92%, οι γέφυρες στο 99,54%, τα χωματουργικά στο 99,84% και η ασφαλτόστρωση στο 85,57% — ποσοστό που ανεβαίνει ακόμα καθημερινά.
Παράλληλα, νέα εναέρια πλάνα που κυκλοφόρησαν στο YouTube αποτυπώνουν το τμήμα Καλαμπάκα-Οξύνεια. Οι διαγραμμίσεις έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, οι τελικές παρεμβάσεις στον οδικό άξονα βρίσκονται στο φινάλε και η συνολική εικόνα του δρόμου παραπέμπει ήδη σε πλήρως λειτουργικό αυτοκινητόδρομο. Όσοι έχουν δει τα πλάνα ξέρουν: αυτό δεν μοιάζει πλέον με εργοτάξιο. Μοιάζει με αυτοκινητόδρομο που περιμένει απλώς την επίσημη έναρξη κυκλοφορίας...
