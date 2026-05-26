Στους δρόμους το νέο «έξυπνο» περιπολικό της Αστυνομίας
Μια νύχτα ελέγχων στη Φυλή με 11 προσαγωγές και 2 συλλήψεις και ένα περιπολικό που τα ΜΜΕ παρουσίασαν ως το «πιο έξυπνο» στους ελληνικούς δρόμους. Η αλήθεια πίσω από τους τίτλους είναι πιο ενδιαφέρουσα απ' ό,τι νομίζεις.

Ξημερώματα, ένα ειδικά εξοπλισμένο όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας σάρωσε κομβικά σημεία της Φυλής Αττικής. Το αποτέλεσμα: 42 έλεγχοι πολιτών, 31 έλεγχοι οχημάτων, 11 προσαγωγές και 2 συλλήψεις για οπλοκατοχή, ναρκωτικά και διατάραξη κοινής ησυχίας. Κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και ηχητικός εξοπλισμός υψηλής ισχύος, ενώ καταγράφηκαν 8 παραβάσεις ΚΟΚ.

Στη συνέχεια ακολούθησαν δημοσιεύματα που παρουσίαζαν το όχημα ως «AI super-car» που «συνεργάζεται με drones» και «σαρώνει τα πάντα». Η πραγματικότητα είναι πιο ταπεινή αλλά και πιο αποκαλυπτική για την κατάσταση της τεχνολογίας στην ΕΛ.ΑΣ. γενικότερα.

Τι είναι πράγματι το «Ειδικό Όχημα Φυλής»

Το αποκαλούμενο «Ειδικό Όχημα Φυλής» δεν είναι κάποιο φουτουριστικό αυτόνομο σύστημα. Πρόκειται για ένα συμβατικό υπηρεσιακό όχημα που λειτουργεί ως κινητό κέντρο ελέγχου, εξοπλισμένο με tablets και smartphones συνδεδεμένα σε πραγματικό χρόνο με τις βάσεις δεδομένων της αστυνομίας και της Interpol


