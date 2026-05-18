Ένας νεκρός από τροχαίο στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου
Άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής
Τραγική εξέλιξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 20:30 το βράδυ της Κυριακής (17/5) στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, με ένα άτομο τελικά να χάνει τη ζωή του.
Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της παλαιάς εθνικής οδού με την οδό Πλάτωνος στην Ελευσίνα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα.
Κατά πληροφορίες άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ ένα τρίτο άτομο τραυματίστηκε ελαφρύτερα.
