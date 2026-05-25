Σεισμός 4 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο της ανατολικής Μάνης

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 04:29 στον θαλάσσιο χώρο της ανατολικής Μάνης της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας.Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα δυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας και είχε εστιακό βάθος 17 χλμ.