ΔΕΗ: Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά την αύξηση κεφαλαίου των 4,5 δισ. και το σχέδιο των 24 δισ. έως το 2030
Πιο κοντά η ωρίμανση του σχεδιασμού για τα data center και η υλοποίηση του σχεδίου για ΑΠΕ, στην στην ΝΑ και Κεντρική Ευρώπη
Με πολύτιμο καύσιμο τα 4,5 δισ. ευρώ που άντλησε από την αύξηση κεφαλαίου και τη διάθεση ιδίων μετοχών, η ΔΕΗ περνά στην επόμενη φάση του μετασχηματισμού της, με το μεγάλο στοίχημα πλέον να είναι η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου των 24 δισ. ευρώ έως το 2030.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η επιτάχυνση επενδύσεων σε ΑΠΕ, δίκτυα, αποθήκευση και οι υποδομές για data center καθώς ο όμιλος επιχειρεί να διευρύνει το αποτύπωμά του τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και εκτός συνόρων.
Την ίδια στιγμή, η παρουσία ισχυρών επενδυτών, όπως η BlackRock και το Capital Group, η παρουσία κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων όπως το Qatar Investment Authority μέσω της Al-Rayyan Holding, αλλά και η συμμετοχή εξειδικευμένων παικτών όπως η Covalis Capital και το CVC Capital, ενισχύουν τον διεθνή χαρακτήρα της μετοχικής βάσης της ΔΕΗ και αποτυπώνουν το αυξημένο ενδιαφέρον ισχυρών ξένων κεφαλαίων για τη στρατηγική και το επενδυτικό σχέδιο του ομίλου.
Για την αγορά, η παρουσία τόσο μεγάλων asset managers όσο και επενδυτών με εξειδίκευση σε υποδομές και ενέργεια ενισχύει το προφίλ της εταιρείας, αλλά ανεβάζει και τις απαιτήσεις για πιο στενή παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου.
