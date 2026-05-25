Προ των πυλών τα πρώτα 33άρια: Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η πρόγνωση Τσατραφύλλια
Σε ποιες περιοχές αναμένονται από το μεσημέρι βροχές και σποραδικές καταιγίδες - Δείτε χάρτες
Σήμερα κλείνει ένας μεγάλος κύκλος αυξημένης αστάθειας, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του protothema.gr, Γιώργου Τσατραφύλλια.
Από τη νέα εβδομάδα ο καιρός βελτιώνεται αισθητά, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά. Μάλιστα, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ο καιρός φαίνεται πως θα είναι σύμμαχος για όσους ετοιμάζουν εκδρομή.
Πιο αναλυτικά :Για σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι πρόσκαιρα πιο έντονα στην Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια και τους 26 βαθμούς, στο Ιόνιο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς και βόρειοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ.
Στην Αττική, μετά το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού .Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το απόγευμα θα βρέχει κατά διαστήματα. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς.
Σε τροχιά περαιτέρω ανόδου η θερμοκρασίαΤην Τρίτη και την Τετάρτη η αστάθεια θα είναι πιο περιορισμένη και θα επηρεάσει κυρίως την κεντρική και βόρεια Ελλάδα.
Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα ενταθεί πρόσκαιρα στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο και θα φτάσει τοπικά τους 32 με 33 βαθμούς.
Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πολύ καλό καιρό, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με τη θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς.
