Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Δολοφονία πατέρας

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι

Από τον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι κι ένα κατσαβίδι - Φαίνεται να προηγήθηκε καβγάς πριν το μοιραίο

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι
Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών.

Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός, χθες το μεσημέρι, στη μονοκατοικία όπου διέμενε με τον γιο του, φέροντας θανατηφόρα τραύματα. Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι τα τραύματα φαίνεται να προκλήθηκαν από τον 30χρονο, ύστερα από καβγά που προηγήθηκε με το θύμα.

Από τον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι κι ένα κατσαβίδι, τα οποία απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ εντοπίστηκαν και δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Στο σπίτι μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας, που συνέλεξε στοιχεία στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης