Ζαχάρω: Δεύτερο τροχαίο με πρόσκρουση ΙΧ σε νταλίκα τα ξημερώματα, μέσα σε λίγες ώρες, δείτε εικόνες
Ευτυχώς από το συμβάν οι επιβάτες του οχήματος δεν τραυματίστηκαν - Λίγες ώρες νωρίτερα ένας 29χρονος είχε χάσει τη ζωή του σε ένα παρόμοιο τροχαίο

Ένα ακόμη τροχαίο, παρόμοιο με εκείνο που στοίχισε τη ζωή σε έναν 29χρονο από τη Μεσσηνία τα ξημερώματα της Κυριακής (24/5) σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Ζαχάρω.

Όπως μεταδίδει το ilialive.gr, λίγο πριν τις 6 το πρωί, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες εξετράπη της πορείας του στο ρεύμα εξόδου της Ζαχάρως προς Κυπαρισσία. Το όχημα προσέκρουσε, ευτυχώς με χαμηλή ταχύτητα, σε έμφορτη πλατφόρμα νταλίκας που βρισκόταν σταθμευμένη εκτός οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τόσο η οδηγός όσο και η συνεπιβάτιδα δεν τραυματίστηκαν.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Για τα ακριβή αίτια του τροχαίου διενεργεί έρευνα το Αστυνομικό Τμήμα Ζαχάρως.
