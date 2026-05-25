SSM: Συναγερμός για δάνεια step up ύψους 500 εκατ. ευρώ
Τα δάνεια αυτά είναι από εκείνα που οι τράπεζες κατάφεραν να τα μετατρέψουν από step ups σε τοκοχρεωλυτικά - Οι λύσεις της πώλησης ή της τιτλοποίησης
Σε σημαντικό πονοκέφαλο εξελίσσονται για τις τράπεζες περί τα 500 εκατ. ευρώ δάνεια step up τα οποία χαρακτηρίζονται σταδίου 3 από τον SSM δηλαδή NPEs. Και παρά το λογιστικό χειρισμό που διενεργούν τα πιστωτικά το θέμα παραμένει και μπορεί να γίνει οξύτερο ως το τέλος του 2026.
Τα δάνεια αυτά είναι από εκείνα που οι τράπεζες κατάφεραν να τα μετατρέψουν από step ups σε τοκοχρεωλυτικά. Επειδή ωστόσο υπέστησαν νέα ρύθμιση, ο SSM ζήτησε από τα πιστωτικά ιδρύματα να τρέξουν την άσκηση που καταγράφει κατά πόσον οι δανειολήπτες μπορούν να ανταποκριθούν σε βάθος χρόνου στη νέα δόση που είναι αρκετά υψηλότερη της προηγούμενης όταν δηλαδή τα δάνεια ήταν step up. Αυτή η άσκηση διενεργείται σε κάθε νέα ρύθμιση και όλα αυτά, παρά το γεγονός πως τα παραπάνω δάνεια αποπληρώνονται μέχρι στιγμής κανονικά.
