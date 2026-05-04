Έντεκα συλλήψεις για το διπλό φονικό στις φυλακές Νιγρίτας: Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής στο κελί «6»
Έγκλειστοι βγήκαν από το κελί τους, έσπασαν τα λουκέτα από άλλα δύο κελιά και όλοι μαζί επιτέθηκαν σε δύο άτομα - Τι «βλέπουν» οι Αρχές για τα αίτια του αιματηρού επεισοδίου
Σε έντεκα συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για την αιματηρή συμπλοκή με τους δύο νεκρούς που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (3/5) στις φυλακές Νιγρίτας, στις Σέρρες.
Οι συλλήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο σωφρονιστικό κατάστημα ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στις 11 συλλήψεις βρίσκονται ένας Γεωργιανός και ένας Αλβανός που, όπως προκύπτει από μαρτυρίες που έχουν οι Αρχές, είναι οι δράστες της διπλής ανθρωποκτονίας. Τα άλλα εννέα άτομα συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή τους στο αιματηρό επεισόδιο.
Παράλληλα, έχει διαταχθεί πειθαρχική έρευνα για να εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού, και ειδικότερα πώς οι κρατούμενοι κατάφεραν να αποκτήσουν αυτοσχέδια μαχαίρια και να σπάσουν τα λουκέτα των κελιών, χωρίς να τους σταματήσει κανείς.
Στη διάρκεια προαυλισμού στον διάδρομο των φυλακών και μπροστά από τα πειθαρχικά κελιά, τέσσερις έγκλειστοι από το κελί «9» βγήκαν από αυτό και έσπασαν τα λουκέτα από άλλα δύο κελιά, το «4» και το «8». Στη συνέχεια όλοι μαζί επιτέθηκαν με αιχμηρά αντικείμενα, πιθανότατα με μαχαίρια, στους συγκελίτες του πειθαρχιακού κελιού «6». Ο ένας από τους δύο νεκρούς αρχικά τραυματίστηκε βαριά και κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουν οι Αρχές, τα αίτια της συμπλοκής φαίνεται να ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Οι δύο νεκροί, ένας 46χρονος από την Αλγερία και ένας 43χρονος από το Ιράκ, φαίνεται ότι δέχθηκαν σφοδρή επίθεση ενώ στο επεισόδιο συμμετείχαν πάνω από δέκα κρατούμενοι.
Παρόλο που επενέβησαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι για τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, το ένα θύμα κατέληξε μέσα στο κελί ενώ ο δεύτερος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια της διακομιδής του στο νοσοκομείο.
Πώς έγινε η αιματηρή συμπλοκήΗ αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα της Κυριακής εντός των πειθαρχικών κελιών του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών.
