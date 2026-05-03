Νεκροί ένας Παλαιστίνιος και ένας Ιρακινός σε συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρίτας Σερρών
Επί τόπου σκοτώθηκε ο ένας, σε νοσοκομείο κατέληξε ο δεύτερος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών μεταξύ κρατουμένων, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.
Σύμφωνα με πληροφορίες τα θύματα είναι ένας άνδρας με καταγωγή από την Παλαιστίνη και ένας από το Ιράκ.
Το υππουργείο Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι ένα από τα δύο θύματα πέθανε επί τόπου και το δεύτερο υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του ΠολίτηΜεσημβρινές ώρες σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου 2026, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ περίπου δέκα κρατουμένων, οι οποίοι κρατούνταν εντός των πειθαρχικών κελιών του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών.
Άμεσα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, αντιλαμβανόμενοι το περιστατικό, επενέβησαν για την αποτροπή της συμπλοκής και τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων, παρέχοντας παράλληλα τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε και σταθμός του Ε.Κ.Α.Β. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός δύο αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.
Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.
