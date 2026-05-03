Νεκροί ένας Παλαιστίνιος και ένας Ιρακινός σε συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρίτας Σερρών
ΕΛΛΑΔΑ
Φυλακές Νιγρίτας Συμπλοκή Νεκρός

Νεκροί ένας Παλαιστίνιος και ένας Ιρακινός σε συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρίτας Σερρών

Επί τόπου σκοτώθηκε ο ένας, σε νοσοκομείο κατέληξε ο δεύτερος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα

Νεκροί ένας Παλαιστίνιος και ένας Ιρακινός σε συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρίτας Σερρών
UPD: 24 ΣΧΟΛΙΑ
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών μεταξύ κρατουμένων, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα θύματα είναι ένας άνδρας με καταγωγή από την Παλαιστίνη και ένας από το Ιράκ.

Το υππουργείο Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι ένα από τα δύο θύματα πέθανε επί τόπου και το δεύτερο υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.


Η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Μεσημβρινές ώρες σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου 2026, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ περίπου δέκα κρατουμένων, οι οποίοι κρατούνταν εντός των πειθαρχικών κελιών του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών.

Άμεσα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, αντιλαμβανόμενοι το περιστατικό, επενέβησαν για την αποτροπή της συμπλοκής και τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων, παρέχοντας παράλληλα τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε και σταθμός του Ε.Κ.Α.Β. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός δύο αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κλείσιμο
Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.
UPD: 24 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ποιος βοηθά μια επιχείρηση να αξιοποιήσει σωστά την τεχνολογία;

Καθώς τα εργαλεία πολλαπλασιάζονται και η τεχνολογία διεισδύει σε κάθε επιχειρησιακή λειτουργία, η ανάγκη για ξεκάθαρη κατεύθυνση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Το ερώτημα όμως παραμένει ουσιαστικό: Ποιος μπορεί να συνδέσει το business με την Τεχνολογία στο επίπεδο των αποφάσεων;

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης