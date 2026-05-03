Πώς έγινε η φονική συμπλοκή με τους δύο νεκρούς κρατουμένους στις Φυλακές Νιγρίτας
Η συμπλοκή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προαυλισμού όταν ομάδα έγκλειστων επιτέθηκε σε συγκρατουμένούς τους
Στο φως έρχονται νέες πληροφορίες για τη φονική συμπλοκή στις Φυλακές Νιγρίτας Σερρών όπου έχασαν τη ζωή τους δύο κρατούμενοι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμπλοκή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προαυλισμού όταν ομάδα έγκλειστων επιτέθηκε σε συγκρατουμένούς τους, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές.
Τέσσερις έγκλειστοι βγήκαν από το κελί τους και φαίνεται να προχώρησαν σε σπάσιμο των λουκέτων δύο άλλων κελιών, απελευθερώνοντας κι άλλους κρατουμένους.
Ακολούθως, οι εμπλεκόμενοι κινήθηκαν συντονισμένα προς ένα τρίτο κελί, όπου επιτέθηκαν στους συγκρατουμένους τους, με τη χρήση αυτοσχέδιων αιχμηρών αντικειμένων. Από την επίθεση ένας 46χρονος Παλαιστίνιος και ένας 43χρονος Ιρακινός άφησαν την τελευταία τους πνοή.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, καθώς και τα κίνητρα των δραστών, αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες Αρχές.
