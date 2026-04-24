Πρόστιμα 54.000 ευρώ σε εννέα πρατήρια καυσίμων για παραβίαση του πλαφόν κέρδους
Πρόκειται για έξι πρατήρια στη Θεσσαλονίκη και τρία στην Αιτωλοακαρνανία
Πρόστιμα 54.000 ευρώ θα επιβληθούν σε εννέα πρατήρια υγρών καυσίμων καθώς κατά τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή εντοπίστηκαν παραβάσεις.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποίησε συντονισμένες επιχειρήσεις ελέγχων τις τελευταίες τρεις εβδομάδες σε Κρήτη, Αιτωλοακαρνανία, Μαγνησία, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των δράσεων για την τήρηση του πλαφόν στα καύσιμα.
Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν υπερβάσεις του ανώτατου πλαφόν τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο diesel σε τρία πρατήρια στην Αιτωλοακαρνανία, έξι στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μη καταχώριση στοιχείων στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων, κατά παράβαση των σχετικών υποχρεώσεων.
Για τις παραβάσεις αυτές θα επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα και στα εννέα πρατήρια, συνολικού ύψους 54.000 ευρώ.
Η Αρχή υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της ότι πραγματοποιεί συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια και δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα