Σκύδρα: Ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας μετά από πρόσκρουση με ζώο
Βλάβη στο μπροστινό τμήμα της μηχανής υπέστη η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1732 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη), η οποία ακινητοποιήθηκε στις 07:36 μετά τον σταθμό της Σκύδρας, κατόπιν πρόσκρουσης με ζώο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Μετά από ενέργειες του προσωπικού της εταιρείας, στις 08:16, πραγματοποιήθηκε μερική αποκατάσταση της βλάβης επιτόπου. Όπως αναφέρει η εταιρεία, η αμαξοστοιχία επέστρεψε με ασφάλεια έως τον σταθμό της Σκύδρας, όπου έχουν ήδη διατεθεί λεωφορεία της Hellenic Train για τη μεταφορά των 10 επιβατών στον τελικό τους προορισμό με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.
