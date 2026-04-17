Ανετράπη λεωφορείο στα Χανιά ενώ ο σφοδρός άνεμος σήκωνε πέτρες στα Σφακιά
Στο δρόμο που οδηγεί στην Ανώπολη στην Κρήτη, λεωφορείο κατέληξε με τις ρόδες στον αέρα. Το μεσαίου μεγέθους λεωφορείο του ΚΤΕΛ το οποίο πραγματοποιεί εσωτερικό δρομολόγιο, τοπικά στην περιοχή ανατράπηκε και επισήμως δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ και οι Αρχές ενημερώθηκαν το απόγευμα.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι αιτίες του ατυχήματος ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε λόγος ακόμα και για την πιθανότητα να το ανέτρεψαν οι ισχυρότατοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Οι άνεμοι που πνέουν στα Σφακιά από χθες με πολύ μεγάλη ένταση, «σηκώνουν πέτρες», προκαλώντας αρκετά προβλήματα.

Όπως δήλωσε στο Flashnews.gr ο δήμαρχος Σφακίων, Γιάννης Ζερβός: «Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή έχουν προκληθεί ζημιές αλλά και εκτεταμμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Χθες έγινε στην περιοχή μπλακ άουτ. Σήμερα παραμένει το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Κομιτάδων καθώς ο αέρας έριξε ολόκληρο στύλο, ενώ στην Ανώπολη και το Λουτρό έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, χωρίς ωστόσο να λείπουν τοπικά προβλήματα. Τέλος, πρόβλημα αντιμετωπίζει η Αγία Ρουμέλη που δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης λόγω ανέμων».
