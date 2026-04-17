Οι διοικητικοί δικαστές ζητούν άμεση επίλυση προβλημάτων σε κτίρια δικαστηρίων με έμφαση στην Κόρινθο
Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών ζητά την άμεση υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων και επισκευών στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου
Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών θεωρεί «επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στη συντήρηση και επισκευή των δικαστικών μεγάρων και όλων των κτιρίων που στεγάζουν δικαστικές υπηρεσίες και ειδικότερα την άμεση υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων και επισκευών στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου».
Παράλληλα, η ΕΔΔ στην ανακοίνωσή της, «επισημαίνει ότι η εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας, η προστασία της υγείας και η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας όσων υπηρετούν και προσέρχονται στη Δικαιοσύνη αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και την αποτελεσματική παροχή δικαστικής προστασίας στους πολίτες».
Εκτεταμένες καταρρεύσεις τμημάτων ψευδοροφής σε διαδρόμους και γραφεία και πλημμυρισμένοι χώροι με ηλεκτροφόρα καλώδια είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας του Διοικητικού και Πολιτικού Πρωτοδικείου Κορίνθου για τουλάχιστον 15 ημέρες, ενώ, ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η δυνατότητα πλήρους λειτουργίας του, καθώς διαπιστώνεται η μη υποχώρηση οσμών και υγρασίας από όλους τους χώρους του κτιρίου και η συνεχιζόμενη μη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων.
Θεωρούμε επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στη συντήρηση και επισκευή των δικαστικών μεγάρων και όλων των κτιρίων που στεγάζουν δικαστικές υπηρεσίες και ειδικότερα την άμεση υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων και επισκευών στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου.
Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες για την προστασία της υγείας των δικαστικών λειτουργών, των υπαλλήλων, των δικηγόρων και των πολιτών, απαιτούμε :
- τον άμεσο έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς για τη δομική καταλληλόλητα του κτιρίου, ώστε να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος νέων καταρρεύσεων,
- τον άμεσο έλεγχο για την υγειονομική ασφάλεια, όπως για τυχόν μολύνσεις ή ανάπτυξη μικροβίων λόγω εκτεταμένης υγρασίας στους χώρους και κινδύνους από εισπνοή τυχόν επικίνδυνων σωματιδίων από πεπαλαιωμένα υλικά της οροφής και
- την πιστοποίηση της καταλληλότητας πριν την επανεκκίνηση της λειτουργίας των Δικαστηρίων που στεγάζονται στο εν λόγω Μέγαρο.
Η εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας, η προστασία της υγείας και η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας όσων υπηρετούν και προσέρχονται στη Δικαιοσύνη αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και την αποτελεσματική παροχή δικαστικής προστασίας στους πολίτες».
Η ανακοίνωση της ΕΔΔ«Προς επίρρωση του από 17.3.2026 δελτίου τύπου της Ένωσής μας για τα διαχρονικά προβλήματα υποδομών στα δικαστικά μέγαρα της χώρας και των από 31.3.2026 συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας των δικαστικών υπαλλήλων σε διάφορες πόλεις (Αθήνα, Κόρινθο, Άρτα, Λαμία, Σέρρες, Δράμα, Βόλο, Κατερίνη, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδο κ.ά.) στο πλαίσιο της πανελλαδικής ημέρας δράσης της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ) για τη διεκδίκηση σύγχρονων και ασφαλών συνθηκών εργασίας, η έντονη βροχόπτωση που έλαβε χώρα την 1η.4.2026 ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα υποδομής και στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου.
Εκτεταμένες καταρρεύσεις τμημάτων ψευδοροφής σε διαδρόμους και γραφεία και πλημμυρισμένοι χώροι με ηλεκτροφόρα καλώδια είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας του Διοικητικού και Πολιτικού Πρωτοδικείου Κορίνθου για τουλάχιστον 15 ημέρες, ενώ, ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η δυνατότητα πλήρους λειτουργίας του, καθώς διαπιστώνεται η μη υποχώρηση οσμών και υγρασίας από όλους τους χώρους του κτιρίου και η συνεχιζόμενη μη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα