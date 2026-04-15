Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο καταδικάζει τη βεβήλωση του εβραϊκού νεκροταφείου του Βόλου
Βεβήλωση Νεκροταφείο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο καταδικάζει τη βεβήλωση του εβραϊκού νεκροταφείου του Βόλου

Το ΚΙΣΕ καλεί τις διωκτικές Αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σύλληψη των υπευθύνων του βανδαλισμού και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο καταδικάζει τη βεβήλωση του εβραϊκού νεκροταφείου του Βόλου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τη βεβήλωση του εβραϊκού νεκροταφείου του Βόλου καταδικάζει, με σημερινή του ανακοίνωση, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ).

«Ανήμερα της Ημέρας Πένθους και Μνήμης του Ολοκαυτώματος (Γιομ Ασοά) διάλεξαν οι νοσταλγοί του σκοταδισμού να βεβηλώσουν το εβραϊκό νεκροταφείο του Βόλου με επαίσχυντα και απειλητικά μηνύματα που στόχο έχουν να διεγείρουν το μίσος εναντίον των Εβραίων για μία ακόμα φορά», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος καταδικάζει «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις χυδαίες ενέργειες» και προσθέτει:

«Είμαστε βέβαιοι ότι η Πολιτεία, η Εκκλησία, οι τοπικές Αρχές και η κοινωνία του Βόλου δεν θα επιτρέψουν να παραβιαστούν οι αξίες της Δημοκρατίας, του πολιτισμού και του ανθρωπισμού. Δεν θα επιτρέψουν στο μίσος και τον φανατισμό να πλήξουν την ευημερία και την αρμονική συμβίωση όλων των πολιτών του Βόλου, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή θρησκεύματος».

Το ΚΙΣΕ καλεί τις διωκτικές Αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σύλληψη των υπευθύνων του βανδαλισμού και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη.

Φωτογραφία άρθρου: ΚΙΣΕ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Δείτε Επίσης