Έως σήμερα 15/4 οι αιτήσεις για κατάρτιση ανέργων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Λήγει σήμερα 15/4 η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων την Τετάρτη 15 Απριλίου στις 23:59, για την ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Το έργο υλοποιείται σε όλη την επικράτεια και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι ωφελούμενοι/ες:

Άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).
Δικαιούχοι:

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και, γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα
Επιδότηση / Διάρκεια επιδότησης

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

-λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες
-έχουν συνολικό όφελος: 1.118 ευρώ τον μήνα / 13.416 ευρώ τον χρόνο ανά εργαζόμενο
-προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων
-δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα eee.dypa.gov.gr.

