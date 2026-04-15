Πολίχνη: Καρέ-καρέ η αποτυχημένη διάρρηξη καφετέριας, δείτε βίντεο
Άδοξο τέλος είχε η προσπάθεια ενός διαρρήκτη να εισβάλει σε καφετέρια-καφεκοπτείο στην περιοχή της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη.
Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο άνδρας προσπάθησε να μπει στην επιχείρηση από τον φεγγίτη.
Αυτό, όμως, που δεν είχε υπολογίσει ήταν ότι θα υποχωρούσε το περβάζι στο οποίο βρισκόταν, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό από ύψος περίπου 2,5 μέτρων.
Ο θόρυβος που προκλήθηκε από το σπάσιμο του τζαμιού, την υποχώρηση του περβαζιού και την πτώση του διαρρήκτη, σήκωσε στο πόδι τη γειτονιά, με τον άνδρα να διαφεύγει άπραγος προς άγνωστη κατεύθυνση.
Δείτε το βίντεο από κάμερα ασφαλείας
