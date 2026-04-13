Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο
Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο
Ο ανήλικος επέβαινε σε μηχανή μαζί με έναν 17χρονο που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία των Παξών από τον θάνατο 15χρονου σε τροχαίο το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα.
Ο ανήλικος επέβαινε σε μηχανή με έναν 17χρονο, η οποία κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 24χρονη, σύμφωνα με το corfutvnews.gr.
Ο 15χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ ο 17χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το αστυνομικό τμήμα Παξών.
Ο ανήλικος επέβαινε σε μηχανή με έναν 17χρονο, η οποία κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 24χρονη, σύμφωνα με το corfutvnews.gr.
Ο 15χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ ο 17χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το αστυνομικό τμήμα Παξών.
