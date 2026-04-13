Αιθίοπες γιόρτασαν την Ανάσταση με αφρικανικούς ύμνους και χορό στην «καρδιά» της Αθήνας, δείτε βίντεο
Με το δικό τους τρόπο γιόρτασαν οι Ορθόδοξοι Αιθίοπες της Αθήνας την Ανάσταση, στη μικρή, φιλόξενη εκκλησία τους επί της οδού Μπόχαλη στο Πολύγωνο.
Γυναίκες και άνδρες κατέφθασαν στον ναό ντυμένοι στα λευκά, φορώντας τα παραδοσιακά νέτελα (κατάλευκες ενδυμασίες), που συμβολίζουν την καθαρότητα και τη χαρά της ημέρας. Οι ύμνοι, μακριά από τη βυζαντινή ρίζα, αποτελούνται από αφρικανικές μελωδίες που επαναλαμβάνονται ρυθμικά, δημιουργώντας μια κατάσταση κατανυκτικής «έκστασης».
Κυρίαρχο ρόλο έχει το κεμπέρο (διπλό τύμπανο), το οποίο δίνει τον ρυθμό στα χτυπήματα των χεριών και στην κίνηση των πιστών. Όπως συμβαίνει και τα Χριστούγεννα, οι γυναίκες είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ψαλμωδία, κρατώντας αναμμένα κεριά και συμμετέχοντας με θέρμη στους κυκλικούς χορούς.
Οι Αιθίοπες κουβαλούν μια από τις μακρύτερες χριστιανικές παραδόσεις παγκοσμίως, καθώς το βασίλειο του Αξούμ ήταν το δεύτερο στον κόσμο που αναγνώρισε τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία, ήδη από τον 4ο αιώνα μ.Χ. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου το 67% του πληθυσμού της Αιθιοπίας είναι Χριστιανοί, με τη συντριπτική πλειοψηφία να ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
Η Αιθιοπική Εκκλησία, η οποία πέτυχε την αυτοκεφαλία της το 1959 (αποσχιζόμενη από την Κοπτική Εκκλησία), παραμένει ο κυρίαρχος πνευματικός πυλώνας για τις εθνοτικές ομάδες των Τιγρανιανών και των Αμχάρα, ενώ διατηρεί ισχυρή παρουσία και στις υπόλοιπες ομάδες της χώρας.
Μια παράδοση αιώνων
