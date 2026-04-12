Μαρία Πολύζου: «Έμαθα ότι έχω καρκίνο τη μέρα που πέρασε η κόρη μου στο Πανεπιστήμιο»
«Περισσότερο δεν ξέρω αν ήταν η λέξη καρκίνος που με κατάβαλε, όσο η στιγμή που έγινε… », είπε η μαραθωνοδρόμος
Στην εκπομπή F+ZHN μίλησε η μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου περιγράφοντας την ημέρα που ενημερώθηκε πως νοσεί από καρκίνο, λίγη ώρα μετά την επιτυχία της κόρης της, η οποία πέρασε στο Πανεπιστήμιο.
«Περισσότερο δεν ξέρω αν ήταν η λέξη καρκίνος που με κατάβαλε, όσο η στιγμή που έγινε… Στις 12 η κόρη μου ανακοινώνει πως έχει περάσει σίγουρα στο Πανεπιστήμιο και εγώ ήμουν μια υπερχαρούμενη μητέρα και 45 λεπτά αργότερα έρχεται το τηλεφώνημα της γιατρού η οποία μου λέει: ελάτε από το ιατρείο, κάτι έχουμε βρει», είπε η Μαρία Πολύζου για να συνεχίσει:
«Ήταν πολύ απλό γιατί είπα στον γιατρό μου: Εσύ παίρνεις την ασθένεια και εγώ παίρνω τη Μαρία. Χρειάστηκε να κάνω 16 χημειοθεραπείες και 32 ακτινοβολίες και χάπια».
Δείτε τη δήλωσή της στο 4:20
Τι είχε πει στο protothema.gr για τη μάχη της με τον καρκίνο
Η Μαρία Πολύζου είχε δώσει συνένετυξη to 2021 στo protothema.gr με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της «Μην τα παρατάς!». Στις σελίδες του αφηγείται πώς κατάφερε να κατακτήσει παγκόσμιες πρωτιές, παρά τις τεράστιες δοκιμασίες και κακουχίες που πέρασε, από τη φτωχική διαβίωση σε μια τρώγλη με αρουραίους και τον βιασμό από τον πατέρα της στα 11 της χρόνια, μέχρι τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού.
Μιλώντας για τη δοκιμασία της με τον καρκίνο είχε πει: «Οταν παίρνεις τα αποτελέσματα και μαθαίνεις πως έχεις καρκίνο, είναι σαν κάποιος να σε ρίχνει στα τάρταρα. Επαθα μπλακάουτ για λίγο, άκουγα μόνο μια φωνή που επαναλάμβανε τη λέξη «καρκίνος» μέσα στο κεφάλι μου. Μου πήρε δύο εβδομάδες να ανασυνταχτώ. Κάθε μέρα εξετάσεις, μετά η επέμβαση, οι χημειοθεραπείες, οι ακτινοβολίες... Εκανα μπάνιο και κρατούσα τα μαλλιά μου να μη μου τα πάρει το νερό. Αλλά αποφάσισα να το δω κι αυτό ως πρόκληση: να τερματίσω με τις λιγότερες απώλειες. Κι έτσι έγινε. Εκείνη την περίοδο κατέγραφα ό,τι μου συνέβαινε σε ημερολόγιο και κάπως έτσι γεννήθηκε και η ιδέα του βιβλίου μου. Γι’ αυτό και ο τίτλος του «Μην τα παρατάς!» δεν είναι τυχαίος. Γιατί δεν τα παράτησα ούτε για μια στιγμή και βγήκα νικήτρια με το τραγούδι μου, με το γέλιο και με την αισιοδοξία μου».
