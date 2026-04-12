Πυραυλικό σύστημα PULS: Το ελληνικό «Iron Dome» με σφραγίδα Ισραήλ
Τι περιλαμβάνει η διακρατική συμφωνία των 3 δισ. και πώς το ισραηλινό know-how έρχεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες της Ελλάδας - Ποια άλλα οπλικά συστήματα είναι υπό διαπραγμάτευση
Διπλό μήνυμα στέλνει η υπογραφή, εν μέσω πολέμου στο Ιράν, της μεγάλης συμφωνίας της Ελλάδας με το Ισραήλ για την αγορά του συστήματος Precise & Universal Launching System (PULS), το οποίο αναμένεται να ενισχύσει αποφασιστικά τις ελληνικές αμυντικές δυνατότητες. Το PULS είναι ένα πυραυλικό σύστημα πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς που εκτοξεύει κατευθυνόμενους και μη πυραύλους διαφόρων διαμετρημάτων με μεγάλη ακρίβεια.
Μετά την απόφαση του ΚΥΣΕΑ και την κατακύρωση από τη Βουλή έχει υπογραφεί διακρατική συμφωνία με το κράτος του Ισραήλ, ύψους 3 δισ. ευρώ, για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων αεράμυνας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ασπίδα του Αχιλλέα». Η συμφωνία αυτή αφορά ένα πολυεπίπεδο πλέγμα προστασίας, αντίστοιχης επιχειρησιακής φιλοσοφίας με εκείνη του ισραηλινού «Iron Dome», που έχει προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες γεωγραφικές και στρατηγικές απαιτήσεις της χώρας μας.
Η συμφωνία προβλέπει επίσης εκπαίδευση του προσωπικού, μεταφορά τεχνογνωσίας και συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας τουλάχιστον σε ποσοστό 25% ώστε η ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας να συνδυαστεί με την οικοδόμηση εγχώριου τεχνολογικού και παραγωγικού αποτυπώματος.
Η επιλογή του PULS, συμφωνία η οποία θα ολοκληρωθεί σε τέσσερα χρόνια, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αμυντική θωράκιση της χώρας στο πλαίσιο της συγκρότησης του θόλου «Ασπίδα του Αχιλλέα» για την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών. Καθώς τα 36 συστήματα PULS θα κατανεμηθούν σε παραμεθόριες περιοχές και στα ελληνικά νησιά, θα αποτελέσουν ένα ισχυρό όπλο για την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, τη στιγμή που η Τουρκία έχει κάνει άλματα στην παραγωγή δικών της πυραυλικών συστημάτων και επιθετικών drones, δημιουργώντας έτσι μια ασύμμετρη απειλή.
Οι πρώτες συνομιλίες με το Ισραήλ είχαν ξεκινήσει το 2024 και η συμφωνία πήρε την έγκριση της Βουλής τον Δεκέμβριο, ενώ οριστικοποιήθηκε με την επίσκεψη του Ισραηλινού υπουργού Αμυνας Ισραέλ Κατς στην Αθήνα και τις συνομιλίες που είχε με τον Νίκο Δένδια. Στόχος της Αθήνας και των διαρκών επαφών του υπουργείου Εθνικής Αμυνας με το Τελ Αβίβ είναι αυτές οι συμφωνίες, καθώς και όσες ακόμη βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, όπως για το σύστημα Barak MX, το David’s Sling & Spyder, ακόμη και για το νέο σύγχρονο σύστημα laser Iron Beam, να συμβάλουν και στη μεταφορά τεχνογνωσίας, ενώ εκτιμάται ως ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι η διακρατική συμφωνία για την προμήθεια των PULS προβλέπει και την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του συστήματος.
Το πλαίσιο συμφωνίας για το PULS αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη και δικών της σύγχρονων αμυντικών συστημάτων, καθώς και στη δημιουργία ενός ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).
Η εταιρεία Elbit, η οποία είδε την κεφαλαιοποίησή της να εκτινάσσεται τους τελευταίους μήνες, τροφοδοτεί τον ισραηλινό στρατό και συγχρόνως έχει συνάψει συμφωνίες με αρκετές χώρες για εξαγωγή οπλικών συστημάτων, με την Ελλάδα να είναι η τελευταία στη λίστα αυτή, μέσω του μεγάλου προγράμματος προμήθειας των PULS, αξίας 650 εκατ. δολαρίων.
Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραέλ Κατς με δήλωσή του εξήρε το επίπεδο της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - Ισραήλ και ανέδειξε τη σημαντική θέση που καταλαμβάνει η ισραηλινή αμυντική βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα επεσήμανε ότι η επέκταση της παραγωγικής ικανότητας του Ισραήλ κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συγκρούσεων «αποτελεί απόδειξη των προηγμένων τεχνολογικών μας δυνατοτήτων και της υψηλής ζήτησης για ισραηλινά συστήματα στην παγκόσμια αγορά».
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του γενικού διευθυντή του ισραηλινού υπουργείου Αμυνας Αμίρ Μπαράμ, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμφωνία απόδειξη εμπιστοσύνης στις αμυντικές δυνατότητες του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι η «υπογραφή μιας αμυντικής συμφωνίας-ορόσημο εν μέσω ενός άνευ προηγουμένου πολέμου κατά του Ιράν αποδεικνύει, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, την τεχνολογική ικανότητα του Ισραήλ και την ικανότητά μας να βοηθάμε στενούς συμμάχους ακόμη και όταν εμπλεκόμαστε σε μάχη».
Το PULS έχει σχεδιαστεί ως αρθρωτό σύστημα υψηλής προσαρμοστικότητας και διαθέτει δύο ανεξάρτητους λοβούς (PODs), καθένας από τους οποίους μπορεί να φέρει διαφορετικό τύπο πυρομαχικών, επιτρέποντας την ταυτόχρονη ενσωμάτωση και χρήση διαφορετικών πυραύλων και ρουκετών. Μεταφερόμενο σε τροχοφόρες πλατφόρμες 6×6 ή 8×8, το σύστημα προσφέρει αυξημένη επιχειρησιακή ευελιξία και δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης σε διαφορετικά θέατρα επιχειρήσεων.
Το οπλοστάσιο του PULS περιλαμβάνει κατευθυνόμενες και μη ρουκέτες διαφόρων διαμετρημάτων, όπως οι Accular 122 mm με βεληνεκές έως 35 χιλιόμετρα και οι Accular 160 mm έως 40 χιλιόμετρα, καθώς και προηγμένα πυραυλικά συστήματα, όπως το Extended Range Artillery (EXTRA), με εμβέλεια έως 150 χιλιόμετρα, και το Predator Hawk, που μπορεί να πλήξει στόχους σε αποστάσεις έως και 300 χιλιομέτρων. Συνολικά, το σύστημα έχει τη δυνατότητα χρήσης πυρομαχικών από 122 mm έως 370 mm, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών αναγκών.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ικανότητα του PULS να εκτοξεύει περιφερόμενα πυρομαχικά, όπως drones τύπου SkyStriker, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση, στοχοποίηση ή και προσβολή στόχων υψηλής αξίας, κάτι που είναι κρίσιμο σε δυναμικά περιβάλλοντα επιχειρήσεων.
Σε σύγκριση με παραδοσιακά συστήματα MLRS, όπως τα 122 mm, το PULS υπερέχει τόσο σε εμβέλεια όσο και σε ακρίβεια χάρη στη χρήση προηγμένων συστημάτων καθοδήγησης GPS/INS, τα οποία εξασφαλίζουν υψηλή αποτελεσματικότητα ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.
