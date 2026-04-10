Έξοδος Μεγάλου Σαββάτου: Πάνω από 5.800 επιβάτες θα αναχωρήσουν από τα λιμάνια της Αττικής
Έξοδος Μεγάλου Σαββάτου: Πάνω από 5.800 επιβάτες θα αναχωρήσουν από τα λιμάνια της Αττικής
Σε πλήρη εξέλιξη η πασχαλινή έξοδος τα τελευταία 24ωρα - Αναχωρούν 51 δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο πριν την Κυριακή του Πάσχα
Αυξημένη θα είναι η επιβατική κίνηση από τα λιμάνια της Αττικής το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου 2026, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες θα εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά για τον εορτασμό του Πάσχα.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 51 δρομολόγια, μεταφέροντας περίπου 5.829 επιβάτες.
Ειδικότερα, από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη της Τζελέπη θα πραγματοποιηθούν 5 δρομολόγια με 2.366 επιβάτες, ενώ αυξημένη θα είναι η κίνηση και στον Αργοσαρωνικό, όπου θα καταγραφούν συνολικά 32 αναχωρήσεις.
Από αυτές, 18 δρομολόγια συμβατικών επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων θα μεταφέρουν περίπου 550 επιβάτες, ενώ 14 δρομολόγια υδροπτέρυγων θα εξυπηρετήσουν 1.262 επιβάτες.
Από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες με 1.351 επιβάτες, καθώς και 3 επιπλέον δρομολόγια προς το Μαρμάρι.
Τέλος, από το λιμάνι του Λαυρίου θα εκτελεστούν 4 δρομολόγια, με την επιβατική κίνηση να εκτιμάται σε 300 άτομα.
Ομαλοποιήθηκε η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου όπου από το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι ήταν ιδιαίτερα αυξημένη καθώς αναχώρησε από την Αττική για την περιφέρεια το τελευταίο μεγάλο «κύμα» εκδρομέων του Πάσχα.
Ειδικότερα λίγο μετά τις 11 το πρωί ξεκίνησαν να σχηματίζονται μεγάλες ουρές με αυτοκίνητα στα διόδια Ελευσίνας ενώ στη συνέχεια οι οδηγοί κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τους Αγ. Θεοδώρους. Παράλληλα καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στην Αττική Οδό από κόμβο Ασπροπύργου μέχρι τον κόμβο Μαγούλας.
Πολύ καλύτερη ήταν η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου τα οχήματα κινούνταν με σταθερή ροή ενώ κατά διαστήματα υπήρχαν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι έφυγαν από την Αττική 50.792 οχήματα. Συγκεκριμένα 26.550 από την Αθηνών-Κορίνθου και 24.242 από την Αθηνών-Λαμίας.
Βίντεο από τις ουρές:
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 51 δρομολόγια, μεταφέροντας περίπου 5.829 επιβάτες.
Ειδικότερα, από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη της Τζελέπη θα πραγματοποιηθούν 5 δρομολόγια με 2.366 επιβάτες, ενώ αυξημένη θα είναι η κίνηση και στον Αργοσαρωνικό, όπου θα καταγραφούν συνολικά 32 αναχωρήσεις.
Από αυτές, 18 δρομολόγια συμβατικών επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων θα μεταφέρουν περίπου 550 επιβάτες, ενώ 14 δρομολόγια υδροπτέρυγων θα εξυπηρετήσουν 1.262 επιβάτες.
Από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες με 1.351 επιβάτες, καθώς και 3 επιπλέον δρομολόγια προς το Μαρμάρι.
Τέλος, από το λιμάνι του Λαυρίου θα εκτελεστούν 4 δρομολόγια, με την επιβατική κίνηση να εκτιμάται σε 300 άτομα.
Ομαλοποιήθηκε η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου όπου από το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι ήταν ιδιαίτερα αυξημένη καθώς αναχώρησε από την Αττική για την περιφέρεια το τελευταίο μεγάλο «κύμα» εκδρομέων του Πάσχα.
Ομαλοποιήθηκε η κίνηση στους δρόμους
Ειδικότερα λίγο μετά τις 11 το πρωί ξεκίνησαν να σχηματίζονται μεγάλες ουρές με αυτοκίνητα στα διόδια Ελευσίνας ενώ στη συνέχεια οι οδηγοί κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τους Αγ. Θεοδώρους. Παράλληλα καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στην Αττική Οδό από κόμβο Ασπροπύργου μέχρι τον κόμβο Μαγούλας.
Πολύ καλύτερη ήταν η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου τα οχήματα κινούνταν με σταθερή ροή ενώ κατά διαστήματα υπήρχαν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι έφυγαν από την Αττική 50.792 οχήματα. Συγκεκριμένα 26.550 από την Αθηνών-Κορίνθου και 24.242 από την Αθηνών-Λαμίας.
Βίντεο από τις ουρές:
Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η επιβατική κίνηση στα ΚΤΕΛ, με τα λεωφορεία να αναχωρούν γεμάτα.
Δείτε ΕΔΩ σε πραγματικό χρόνο την κίνηση στους δρόμους
Ελαφρώς αυξημένη η κίνηση και στα διόδια Μαλγάρων στον νομό Θεσσαλονίκης με την έξοδο να εξελίσσεται ομαλά.
Την Μεγάλη Πέμπτη από τα διόδια Μαλγάρων πέρασαν 37.000 οχήματα (18.000 εισερχόμενα και 19.700 εξερχόμενα)
Όσο αφορά στα λιμάνια, το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε επιφυλακή, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 16 απόπλοι πλοίων, με την εκτιμώμενη επιβατική κίνηση να διαμορφώνεται σε 12.338 αναχωρήσεις επιβατών, σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων. Προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα εκτελεστούν συνολικά 38 αναχωρήσεις πλοίων, εκ των οποίων οι 23 με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και οι 15 με υδροπτέρυγα.
Από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, με περίπου 5.690 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς, ενώ επιπλέον εκτελούνται τέσσερα δρομολόγια προς το Μαρμάρι. Την ίδια ώρα, από το λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί εννέα αναχωρήσεις, με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε περίπου 2.200 άτομα σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων.
Η εικόνα αυτή έρχεται σε συνέχεια της έντονης κινητικότητας που καταγράφηκε τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν κορυφώθηκε η πασχαλινή έξοδος.
Συγκεκριμένα, από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 20 αναχωρήσεις πλοίων, με 22.551 επιβάτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού εκτελέστηκαν 23 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 14 με υδροπτέρυγα, μεταφέροντας 9.793 ταξιδιώτες.
Αντίστοιχα, από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 11 αναχωρήσεις με 9.228 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων δρομολογίων προς το Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν εννέα δρομολόγια με συνολικά 2.587 αναχωρήσεις επιβατών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα