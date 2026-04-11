Με κατάνυξη γιορτάζουν οι Έλληνες την Ανάσταση σε όλη την Ελλάδα, δείτε live τη λειτουργία στη Μητρόπολη Αθηνών
Παρά τον πόλεμο και την ένταση στη Μέση Ανατολή, το Άγιο Φως έφτασε από τα Ιεροσόλυμα στην Αθήνα και από εκεί στις εκκλησίες όλης της Ελλάδας
Έτοιμοι να λάβουν το Άγιο Φως και να γιορτάσουν την Ανάσταση είναι παραδοσιακά οι Έλληνες στις εκκλησίες όλης της χώρας
Το Πάσχα γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σύμφωνα με παραδόσεις που διατηρούνται ζωντανές εδώ και πολλά χρόνια. Πρόκειται για μια γιορτή που συνδυάζει θρησκευτικά στοιχεία με οικογενειακές και κοινωνικές συνήθειες.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, οι πιστοί συμμετέχουν στις ακολουθίες και προετοιμάζονται για την Ανάσταση. Οι εκκλησίες σε όλη τη χώρα γεμίζουν κόσμο, ενώ σε πολλές περιοχές αναβιώνουν τοπικά έθιμα που δίνουν ξεχωριστό χαρακτήρα στον εορτασμό.
Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, επικρατεί ησυχία και προσμονή. Το φως μεταδίδεται από τον ιερέα στους πιστούς και σταδιακά διαχέεται στον χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Όταν ακούγεται το «Χριστός Ανέστη», οι καμπάνες αρχίζουν να χτυπούν και πυροτεχνήματα γεμίζουν τον ουρανό.
