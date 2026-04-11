Σαλαμίνα: Κατασχέθηκαν πάνω από 2.000 κροτίδες και φωτοβολίδες, πέντε συλλήψεις
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία - Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα
Σημαντική ποσότητα κροτίδων, φωτοβολίδων και συναφών ειδών πυροτεχνίας εντοπίστηκε σε σπίτι στη Σαλαμίνα, στο πλαίσιο της ειδικής αστυνομικής δράσης «Spark-Down», με τις αρχές να προχωρούν συνολικά σε πέντε συλλήψεις.
Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας εντόπισαν, χθες το μεσημέρι, ύποπτο όχημα με τρεις επιβαίνοντες και το κάλεσαν σε έλεγχο.
Στο εσωτερικό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 206 κροτίδες, δύο πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων και μεταλλικά καψύλλια, με τους τρεις άνδρες να συλλαμβάνονται καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν μόλις προμηθευτεί τα παράνομα είδη.
Από την προανάκριση που ακολούθησε, ταυτοποιήθηκαν οι προμηθευτές των κροτίδων και πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτιτους στη Σαλαμίνα.
Εκεί εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα πυροτεχνικών, μεταξύ των οποίων 1.159 κροτίδες, 700 φωτοβολίδες, 100 βεγγαλικά, πέντε πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων και 11.800 μεταλλικά καψύλλια, καθώς και χρηματικά ποσά ύψους 9.232 ευρώ και 149.000 λεκ Αλβανίας.
Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο κατηγορούμενοι - ένας 69χρονος ημεδαπός και μία 70χρονη αλλοδαπή - δραστηριοποιούνταν στη συστηματική παράνομη εμπορία και διάθεση των ειδών στο νησί, αποθηκεύοντάς τα μέσα στο σπίτι τους. Μάλιστα, μέρος των κατασχεθέντων εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένο σε ψυγειοκαταψύκτη και σε κενή δεξαμενή.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, ενώ όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την Αττική, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων περιστατικών και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών ενόψει της πασχαλινής περιόδου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα