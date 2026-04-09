Μήνυση σε βάρος άνδρα στο Αγρίνιο: Φέρεται να εγκατέλειψε γατάκια σε σακούλα, συνελήφθη από τις Αρχές
ΕΛΛΑΔΑ
Γατάκια Αγρίνιο σύλληψη

Μήνυση σε βάρος άνδρα στο Αγρίνιο: Φέρεται να εγκατέλειψε γατάκια σε σακούλα, συνελήφθη από τις Αρχές

Ο ίδιος δεν αποδέχεται την κατηγορία και κατέθεσε μήνυση σε βάρος της γυναίκας που τον κατήγγειλε

Μήνυση σε βάρος άνδρα στο Αγρίνιο: Φέρεται να εγκατέλειψε γατάκια σε σακούλα, συνελήφθη από τις Αρχές
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μήνυση σε βάρος ενός άνδρα που φέρεται να έβαλε και να εγκατέλειψε γατάκια σε πλαστική σακούλα στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών στην περιοχή του ΔΑΚ Αγρινίου υπέβαλε μια γυναίκα με αποτέλεσμα αυτός να συλληφθεί για κακοποίηση ζώων.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα sinidisi.gr το περιστατικό σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε γύρω στις 20:00 το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) και η καταγγέλλουσα ενημέρωσε τις Αρχές θεωρώντας ότι ο συλληφθείς έβαλε τέσσερα νεογέννητα ζώα στη σακούλα, προκειμένου να τα πετάξει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας δεν αποδέχεται όσα του αποδίδονται.

Αντιδρώντας στο περιεχόμενο της μήνυσης, κατέθεσε και ο ίδιος μήνυση σε βάρος της γυναίκας για ψευδή καταμήνυση, αμφισβητώντας ευθέως την εκδοχή που οδήγησε στη σύλληψή του.

Μήνυση σε βάρος άνδρα στο Αγρίνιο: Φέρεται να εγκατέλειψε γατάκια σε σακούλα, συνελήφθη από τις Αρχές
3 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

