Μήνυση σε βάρος άνδρα στο Αγρίνιο: Φέρεται να εγκατέλειψε γατάκια σε σακούλα, συνελήφθη από τις Αρχές
Μήνυση σε βάρος άνδρα στο Αγρίνιο: Φέρεται να εγκατέλειψε γατάκια σε σακούλα, συνελήφθη από τις Αρχές
Ο ίδιος δεν αποδέχεται την κατηγορία και κατέθεσε μήνυση σε βάρος της γυναίκας που τον κατήγγειλε
Μήνυση σε βάρος ενός άνδρα που φέρεται να έβαλε και να εγκατέλειψε γατάκια σε πλαστική σακούλα στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών στην περιοχή του ΔΑΚ Αγρινίου υπέβαλε μια γυναίκα με αποτέλεσμα αυτός να συλληφθεί για κακοποίηση ζώων.
Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα sinidisi.gr το περιστατικό σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε γύρω στις 20:00 το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) και η καταγγέλλουσα ενημέρωσε τις Αρχές θεωρώντας ότι ο συλληφθείς έβαλε τέσσερα νεογέννητα ζώα στη σακούλα, προκειμένου να τα πετάξει.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας δεν αποδέχεται όσα του αποδίδονται.
Αντιδρώντας στο περιεχόμενο της μήνυσης, κατέθεσε και ο ίδιος μήνυση σε βάρος της γυναίκας για ψευδή καταμήνυση, αμφισβητώντας ευθέως την εκδοχή που οδήγησε στη σύλληψή του.
Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα sinidisi.gr το περιστατικό σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε γύρω στις 20:00 το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) και η καταγγέλλουσα ενημέρωσε τις Αρχές θεωρώντας ότι ο συλληφθείς έβαλε τέσσερα νεογέννητα ζώα στη σακούλα, προκειμένου να τα πετάξει.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας δεν αποδέχεται όσα του αποδίδονται.
Αντιδρώντας στο περιεχόμενο της μήνυσης, κατέθεσε και ο ίδιος μήνυση σε βάρος της γυναίκας για ψευδή καταμήνυση, αμφισβητώντας ευθέως την εκδοχή που οδήγησε στη σύλληψή του.
