Έλεγαν ότι έπαθαν λάστιχο και στην συνέχεια τους έκλεβαν, χειροπέδες σε τρία άτομα στο Χαϊδάρι
Οι κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα
Στην σύλληψη τριών ατόμων που λήστευαν διερχόμενους οδηγούς στο Χαϊδάρι με πρόσχημα υποτιθέμενη βλάβη του οχήματος τους προχώρησαν οι αστυνομικοί.
Ειδικότερα, οι τρεις δράστες ηλικίας 32, 48 και 61 ετών στάθμευαν το όχημά τους σε κεντρικούς δρόμους και στην συνέχεια καλούσαν άλλους διερχόμενους οδηγούς σε βοήθεια, προφασιζόμενοι βλάβη στο ελαστικό. Όταν ένας οδηγός πλησίασε για να τους βοηθήσει, αυτοί του ζήτησαν 100 ευρώ με την πρόφαση να πάνε να αλλάξουν το λάστιχο και όταν αυτός αρνήθηκε οι δράστες τον απείλησαν με μαχαίρι και του αφαίρεσαν 50 ευρώ.
Μετά από έρευνες της Άμεσης Δράσης, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν στην περιοχή της Ομόνοιας όπου και συνελήφθησαν. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή τους και στο όχημά τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστές πινακίδες αυτοκινήτων, 1.200 ευρώ, 60 δαχτυλίδια ευτελούς αξίας, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και ένας σουγιάς.
Από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου που έγινε στην συνέχεια εξιχνιάστηκαν ακόμη δύο παρόμοιες περιπτώσεις, ενώ διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική δραστηριότητα της συμμορίας χρονολογείται τουλάχιστον από το 2023. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα οι δράστες οδηγούσαν τα θύματά τους σε ΑΤΜ για να κάνουν ανάληψη χρημάτων τα οποία στην συνέχεια θα τους έπαιρναν. Όπως προκύπτει από την έρευνα οι κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
