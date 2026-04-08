Μήνυση κατά του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων καταθέτουν Ζωή και Νίκος Κωνσταντόπουλος, ζητούν και πειθαρχική παραπομπή του

Η συνήγορος τόνισε ότι αμέσως μετά τη φονική σύγκρουση των τρένων «και ενώ οι γονείς περίμεναν με αγωνία να μάθουν τι έγινε με τα παιδιά τους», εκείνοι που «διαβεβαίωναν ότι θα κάνουν τα πάντα, αντί να διαφυλάξουν τον χώρο... σε κοινή θέα παραβίαζαν τις αρχές της ιατροδικαστικής και εγκληματολογικής επιστήμης, διαπράττοντας αυτόφωρο κακούργημα και δεν παρενέβη κανένας εισαγγελέας». Όπως είπε το "μπάζωμα" καθόρισε την πορεία της υπόθεσης, ενώ από την αρχή του δράματος οι συγγενείς των θυμάτων είναι «εκτεθειμένοι στις μεθοδεύσεις».Η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε εκτενώς, όπως την παραβίαση της αρχής της δημοσιότητας με την απαγόρευση εισόδου σε κάθε μη διάδικο πολίτη και στον πρωτοφανή αστυνομικό έλεγχο αλλά και στη βία από αστυνομικούς σε βάρος του Πάνου Ρούτσι. Επισήμανε ότι αυτό που «μεθοδεύεται στη δίκη των δικών, είναι να γίνει η πιο συντριπτική, μαζική, χυδαία παραβίαση αρχών, σε βάρος θυμάτων και πολιτών, υπέρ του κράτους και υπέρ των επίορκων εκπροσώπων του».Όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου: «Μπαζώνεται η υπόθεση, μπαζώνεται ο χώρος, μπαζώνεται η δικογραφία, μπαζώνεται η ενημέρωση. Θέλουν να σκοτώσουν τη μνήμη τους και τη δικαιοσύνη. Βασικός ένοχος του εγκλήματος Τεμπών είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι υπουργοί του, Καραμανλής και Τριαντόπουλος».