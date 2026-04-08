Συνελήφθη 40χρονος αλλοδαπός που παρενόχλησε ανήλικη σε δρομολόγιο του ΚΤΕΛ για τον Βόλο
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Παρενόχληση Σύλληψη ΚΤΕΛ

Ο άνδρας φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ

Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών οδηγήθηκε σήμερα ένας 40χρονος αλλοδαπός, με καταγωγή από το Νεπάλ, ο οποίος κατηγορείται για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης σε δρομολόγιο υπεραστικού ΚΤΕΛ από την Αθήνα προς τον Βόλο. Ο 40χρονος φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δημιουργήθηκαν λεκτικά επεισόδια μέσα στο λεωφορείο. Ο οδηγός του έκανε συνεχώς παρατηρήσεις, αλλά δεν σταματούσε την φασαρία στα πίσω καθίσματα. Κατά την διάρκεια των επεισοδίων, όπως κατήγγειλε η 17χρονη, ο 40χρονος της χάιδεψε το πόδι πάνω από το γόνατο. Όπως αναφέρει το gegonota.news η ανήλικη πανικοβλήθηκε, ο οδηγός κάλεσε την αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη, από το Αστυνομικό τμήμα Αλμυρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος ισχυρίζεται ότι είχε καταναλώσει αρκετές μπύρες και εξ’ αιτίας αυτού δημιουργήθηκε ένταση κατά την διάρκεια του δρομολογίου, αρνείται όμως ότι ακούμπησε την 17χρονη.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr κατά την ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για την Μεγάλη Πέμπτη, προκειμένου να κληθεί και να παραστεί μεταφραστής ινδικής γλώσσας (Hindi), ώστε να διασφαλιστεί η ορθή προετοιμασία της απολογίας του κατηγορουμένου και η πλήρης κατανόηση της διαδικασίας.
