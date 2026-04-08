Πρέβεζα: Συνελήφθη γυναίκα για κλοπές, είχε αποσπάσει πάνω από 13.000 ευρώ
Πώς ξεκίνηση η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της δράσης της - Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Πρέβεζα έβαλαν τέλος στη δράση μιας ημεδαπής γυναίκας που είχε εξελιχθεί σε πραγματικό «εφιάλτη» για ιδιοκτήτες κατοικιών, επαγγελματίες και ανυποψίαστους πολίτες της περιοχής.

Ύστερα από συστηματική και στοχευμένη έρευνα, οι Αρχές κατάφεραν να εξιχνιάσουν έξι υποθέσεις κλοπών και απατών, με το συνολικό παράνομο όφελος να φτάνει τις 13.420 ευρώ, ποσό κάθε άλλο παρά αμελητέο.

Η διαδρομή της δράσης της

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα epiruspost.gr, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από μια καταγγελία στις 7 Ιανουαρίου 2026, όταν η κατηγορούμενη αφαίρεσε από έναν άνδρα το αυτοκίνητό του, το κινητό του τηλέφωνο και την τραπεζική του κάρτα, με την οποία πρόλαβε να «σηκώσει» 800 ευρώ.

Αν και το όχημα βρέθηκε και αποδόθηκε, η έρευνα των αστυνομικών αποκάλυψε ένα ευρύ «βιογραφικό» κλοπών που ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2025:

-Διπλό «χτύπημα» σε βενζινάδικο: Αφαίρεσε συνολικά 2.650 ευρώ από το ίδιο πρατήριο υγρών καυσίμων.
-Η μεγάλη ανάληψη στο Αγρίνιο: Αφού έκλεψε τραπεζική κάρτα και βιβλιάριο από σπίτι στην Πρέβεζα, ταξίδεψε μέχρι το Αγρίνιο, όπου κατάφερε να κάνει ανάληψη 9.000 ευρώ από τραπεζικό κατάστημα.
-Κλοπές «στο πόδι»: Αφαίρεσε 900 ευρώ από μπουφάν πολίτη, καθώς και κινητά τηλέφωνα σε διαφορετικές περιπτώσεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της περιλαμβάνει τις κατηγορίες των διακεκριμένων κλοπών και της απάτης με υπολογιστή και υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

