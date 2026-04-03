Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον
Συνελήφθησαν δύο άτομα που «τρύπωσαν» στο Μετρό Θεσσαλονίκης, είχαν μαζί τους σπρέι βαφής και μαρκαδόρους
Στη σύλληψη δύο ατόμων που«τρύπωσαν» στις εγκαταστάσεις του Μετρό Θεσσαλονίκης, προχώρησε τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/4) η Αστυνομία.
Πρόκειται για έναν 38χρονο Έλληνα και μία 33χρονη με καταγωγή από τη Γερμανία, που φαίνεται ότι είχαν σκοπό να κάνουν γκράφιτι, αφού στην κατοχή τους βρέθηκαν σπρέι βαφής και ανεξίτηλοι μαρκαδόροι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο άτομα εντοπίστηκαν στις 03:48 στην πλατφόρμα του σταθμού Βούλγαρη και συγκεκριμένα στην τροχιά 2. Για να αποκτήσουν πρόσβαση φαίνεται ότι εισήλθαν στο τούνελ παραβιάζοντας διαχωριστική πόρτα - παραπέτασμα εντός του τούνελ στη διακλάδωση της γραμμής Καλαμαριάς - 25ης Μαρτίου.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους περάσουν χειροπέδες, όταν οι δύο κατηγορούμενοι αποχώρησαν από τον σταθμό της Βούλγαρη και κινήθηκαν σε στάση λεωφορείου.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας μεταλλικός κόφτης (46 εκατοστών), 12 μπουκάλια με σπρέι βαφής και δύο ανεξίτηλοι μαρκαδόροι.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για από κοινού παρακώλυση συγκοινωνιών και φθορά ξένου πράγματος που είναι τοποθετημένο σε δημόσιο χώρο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα