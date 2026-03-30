Ρομαντική πρόταση γάμου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, ενθουσιάστηκε το κοινό

Μπροστά σε μια έκπληξη βρέθηκαν οι θεατές που απόλαυσαν την Κυριακή 29 Μαρτίου, τη μουσικοχορευτική παράσταση «Ο κύκλος» στη μεγάλη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου καθώς μετά την ολοκλήρωση της παράστασης, ο υπεύθυνος του video art έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του
Ειδικότερα ο υπεύθυνος του video art Zorzes Katris έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Μαρία Βέγκου, η οποία αιφνιδιάστηκε, χάρηκε και συγκινήθηκε, όπως άλλωστε και το κοινό! Η Μαρία Βέγκου ληταν αυτή που είχε την ιδέα για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης παράστασης και έπαιξε πιάνο κατά τη διάρκειά της! Είχε δουλέψει πολύ για την παράσταση αυτή αλλά ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα της έμενε ούτως ή άλλως χαραγμένη στο μυαλό της για έναν λόγο παραπάνω.
Όπως αναφέρει το voltarakia.gr, το κοινό που ήταν ενθουσιασμένο με παρατεταμένο χειροκρότημα και επιφωνήματα έδωσε στο ζευγάρι την ευχή του για ένα βίο ανθόσπαρτο!