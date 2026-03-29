Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Πορεία Ιρανών αντικαθεστωτικών με αυτοκίνητα στη Βουλιαγμένη
Κομβόι περίπου 50 οχημάτων στον Λαιμό με συνοδεία ΕΛ.ΑΣ. – Κρατούσαν σημαίες με το λιοντάρι και τον ήλιο, καθώς και σημαίες του Ισραήλ
Πορεία με αυτοκίνητα πραγματοποιείται αυτή την ώρα στη Βουλιαγμένη, στην περιοχή του Λαιμού, από Ιρανούς αντικαθεστωτικούς.
Περίπου 50 οχήματα κινούνται στην περιοχή, υπό την παρουσία και συνοδεία δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ., ενώ η πορεία εξελίσσεται δίπλα σε λουόμενους.
Οι συμμετέχοντες κρατούν σημαίες με το λιοντάρι και τον ήλιο, σύμβολο που χρησιμοποιείται από την ιρανική αντιπολίτευση, καθώς και σημαίες του Ισραήλ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο καθεστώς της Τεχεράνης και τους Φρουρούς της Επανάστασης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα