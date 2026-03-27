«Έχει γκομενιλίκια, θέλει να με διώξει από το σπίτι» είπε η 77χρονη που συνελήφθη για ξυλοδαρμό του 82χρονου συζύγου της

Το δικαστήριο την έκρινε αθώα, λόγω αμφιβολιών, για τις κατηγορίες της απλής σωματική βλάβη και της παραβίασης περιοριστικού όρου

Στράτος Λούβαρης
27 ΣΧΟΛΙΑ
Αθώα λόγω αμφιβολιών κρίθηκε η 77χρονη γυναίκα που παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης κατηγορούμενη ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Σύμφωνα με την κατάθεση του ηλικιωμένου, η οποία διαβάστηκε στο δικαστήριο, η σύζυγός του η οποία έκατσε στο εδώλιο για ενδοοικογενειακή βία, μετά από έντονο λεκτικό καβγά του κατάφερε χτυπήματα με τα χέρια της στη μύτη και στην αριστερή πλευρά του προσώπου του, με αποτέλεσμα να καλέσει τον γιο του για να ζητήσει βοήθεια.

Ο ίδιος δήλωσε στην αστυνομία ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της 77χρονης ωστόσο είπε ότι θέλει να σταματήσει να ασκεί βία σε βάρος του.

Από την πλευρά της η 77χρονη, ανέφερε στην απολογία της ότι έχει αναλάβει όλες τις δουλειές του σπιτιού και ότι φροντίζει τον σύζυγό της.

«Θέλω να τα βρούμε, δεν θέλω να μαλώνουμε. Μάλλον, θέλει να με διώξει για να του αφήσω το σπίτι. Έχει γκομενιλίκια. Δεν θέλω να στενοχωρώ τον γιο μου. Έναν τον έχω. Πονάει στα πόδια του ο σύζυγός μου και είναι με περπατούρα. Θέλω να μην ξαναέρθω στα δικαστήρια ούτε εγώ, ούτε ο άντρας μου», είπε.

Μετά την απολογία της, το δικαστήριο την έκρινε αθώα, λόγω αμφιβολιών, για τις κατηγορίες της απλής σωματική βλάβη και της παραβίασης περιοριστικού όρου.
