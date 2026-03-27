Είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της η μητέρα του κακοποιημένου βρέφους από την Ηλεία, το Χαμόγελο του Παιδιού είχε φιλοξενήσει τον αδερφό της
Η οικογένεια είχε απασχολήσει τον οργανισμό το 2024 - Ο 13χρονος αδερφός της μητέρας του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο, είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος του στην Πάτρα
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΕΛΑΣ για την υπόθεση του 10 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο με τραύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση. Το Χαμόγελο του Παιδιού σε ανακοίνωσή του ενημερώνει πως δύο χρόνια πριν είχε ενημερωθεί για την εξαφάνιση της τότε 16χρονης μητέρας του μωρού ενώ παρείχε φροντίδα και στον 13χρονο αδερφό της που είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος του στην Πάτρα.
Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, η τότε 16χρονη μητέρα είχε εξαφανιστεί στις 28 Μαΐου 2024 και είχε βγει missing alert. Στις 11 Ιουλίου του ίδιου έτους επέστρεψε στο σπίτι της.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Χαμόγελο του Παιδιού παρείχε φροντίδα στον 13χρονο αδερφό της 16χρονης που είχε βρεθεί μόνος του να περιπλανιέται στην Πάτρα και κατόπιν εισαγγελικής εντολής βρισκόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.
Τον Ιούνιο του 2024 το Χαμόγελο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε λάβει αίτημα για τη φιλοξενία του 13χρονου, το οποίο δεν υλοποιήθηκε.
«Σήμερα, 2 χρόνια μετά, η ελληνική κοινωνία για πολλοστή φορά συγκλονίζεται από την -όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ- βάναυση κακοποίηση ενός μωρού», συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει σημειώνοντας πως είναι «σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, που έχουν αναλάβει την υπόθεση του μωρού».
Ολόκληρη η ανακοίνωση:
Με αφορμή δημοσιεύματα, βάσει των οποίων ένα μωρό μόλις 10 μηνών νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα,
Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώνει ότι:
28/05/24 κατόπιν εισαγγελικής εντολής «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Kid Alert, με στόχο την αναζήτηση της 16χρονης, τότε, μητέρας, σήμερα, του 10μηνου μωρού, η οποία είχε πραγματοποιήσει φυγή από το σπίτι της.
11/7/2024 έληξε ο μηχανισμός Missing Kid Alert, καθώς η 16χρονη επέστρεψε σπίτι της.
Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες του Οργανισμού για την 16χρονη, από τις 20/5/24 και ανεξάρτητα από την αναζήτηση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρείχε φροντίδα στον 13χρονο αδερφό της αγνοούμενης, ο οποίος είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος στην Πάτρα και κατόπιν εισαγγελικής εντολής βρισκόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.
Στις 04/06/24 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αίτημα για τη φιλοξενία του 13χρονου, το οποίο δεν υλοποιήθηκε.
Σήμερα, 2 χρόνια μετά, η ελληνική κοινωνία για πολλοστή φορά συγκλονίζεται από την –όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ- βάναυση κακοποίηση ενός μωρού.
Το Χαμόγελο του Παιδιού, κλιμάκιο του οποίου βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα για την 1η συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων της περιοχής με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των φαινομένων που απειλούν τα παιδιά, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, που έχουν αναλάβει την υπόθεση του μωρού 10 μηνών.
Με κατάγματα και εγκαύματα το βρέφος
Το κοριτσάκι Ρομά νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Πατρών με κατάγματα και εγκαύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση. Tο βρέφος από την Ηλεία μεταφέρθηκε την Πέμπτη στο Καραμανδάνειο, ωστόσο νοσηλευόταν από την προηγούμενη εβδομάδα στο νοσοκομείο του Πύργου. Η εκτίμηση των γιατρών ήταν ότι τα τραύματα του παιδιού δεν προκλήθηκαν από κάποιο ατύχημα με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν την ΕΛΑΣ για το ενδεχόμενο το 10 μηνών παιδί να έχει πέσει θύμα κακοποίησης.
Μετά την ενημέρωση των γιατρών ξεκίνησε έρευνα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μητέρα του βρέφους είχε συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, το βρέφος έχει οστεομυελίτιδα, παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι και σημάδια στο σώμα του που παραπέμπουν σε καψίματα.
