Θύμα κακοποίησης βρέφος 10 μηνών από την Ηλεία νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα στο Καραμανδάνειο



Η περιπέτεια του βρέφους από τον Πύργο

Με κατάγματα και εγκαύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση μεταφέρθηκε ένα κοριτσάκι Ρομά μόλις 10 μηνών από την Ηλεία στο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας Tο βρέφος από την Ηλεία μεταφέρθηκε την Πέμπτη στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, ωστόσο νοσηλευόταν από την προηγούμενη εβδομάδα στο Νοσοκομείο του Πύργου. Η εκτίμηση των γιατρών ήταν φυσικά ότι τα τραύματα του παιδιού δεν προκλήθηκαν από κάποιο ατύχημα με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν την ΕΛΑΣ για το ενδεχόμενο το 10 μηνών παιδί να έχει πέσει θύμα κακοποίησης Μετά την ενημέρωση των γιατρών ξεκίνησε έρευνα από την ΕΛΑΣ με το βρέφος να παραμένει νοσηλευόμενο στο Καραμανδάνειο της Πάτρας. Πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν ότι η μητέρα του βρέφους είχε συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΟΕΔΗΝ, το βρέφος νοσηλεύεται από χθες μεσημέρι στο Καμανδάνειο με οστεομυελίτιδα παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι και σημάδια στο σώμα του που παραπέμπουν σε καψίματα.

Το βρέφος με τη μητέρα του εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο νοσοκομείο του Πύργου την Παρασκευή 13 Μαρτίου. Όταν όμως οι γιατροί ξεκίνησαν την εξέταση του βρέφους, η μητέρα πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο φοβούμενη ότι θα παραπεμφθεί για κακοποίηση.



Τρεις μέρες μετά, στις 16 Μαρτίου έγινε καταγγελία στην Αστυνομία από γυναίκα που είδε τη μητέρα με το βρέφος το οποίο έφερε τραύμα στο πόδι. Επενέβη η Αστυνομία με τη συνοδεία της οποίας μητέρα και παιδί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πύργου όπου μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε το βρέφος, κρίθηκε πως η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή. Η μητέρα Ρομά συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη μέχρι να δικαστεί.



Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως η κατάσταση του βρέφους ήταν τέτοια που αν δεν επέστρεφε, μπορεί και να έφευγε από τη ζωή. Το βρέφος νοσηλεύτηκε για μερικές ημέρες στο Νοσοκομείο Πύργου, αλλά επειδή χρειαζόταν εξειδικευμένη ορθοπεδική φροντίδα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο.

Εκεί, ο γιατρός που εξέτασε το παιδάκι κατέθεσε στην Αστυνομία πως τα τραύματα που φέρει το παιδί προέρχονται από κακοποίηση. Μετά την κατάθεση του γιατρού η μητέρα του βρέφους αναζητείται.



Επιπλέον το βρέφος πάσχει από οστεομυελίτιδα λόγω της μη περιποίησης παλαιών καταγμάτων και τις συνθήκες διαβίωσης και φέρει σημάδια που παραπέμπουν σε κακοποίηση.

Αξίζει να σημειώσουμε πως στο νοσοκομείο του Πύργου έγιναν εξετάσεις στη μητέρα και απεδείχθη ότι είναι ξανά έγκυος χωρίς να το γνωρίζει.