Ο εργαζόμενος κλειδί που οδήγησε στο ξήλωμα του κυκλώματος της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ με τους διάσημους, το ψητοπωλείο «φάντασμα» και οι καταγγελίες
Ο εργαζόμενος κλειδί που οδήγησε στο ξήλωμα του κυκλώματος της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ με τους διάσημους, το ψητοπωλείο «φάντασμα» και οι καταγγελίες
Τρεις λογιστές στο επίκεντρο της οργάνωσης – Δηλώνονταν εργαζόμενοι «φαντάσματα», ακόμη και αποβιώσαντες – Νέοι διάλογοι αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης των εμπλεκομένων
Από μία καταγγελία ασφαλισμένου που έγινε στις αρχές Απριλίου του 2024 ξεκίνησε η έρευνα που κατέληξε στην αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης που, μέσω εικονικών εταιρειών, κατάφερε να αποκομίσει περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ευρώ - προκαλώντας παράλληλα ζημιά δεκάδων εκατομμυρίων σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, ο καταγγέλλων ανέφερε στις Αρχές ότι «από το διάστημα 01-05-2023 έως την ημέρα της καταγγελίας, έχει ασφαλιστεί ως υπάλληλος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις (μία καφετέρια και ένα ψητοπωλείο), δίχως να το γνωρίζει και δίχως να έχει εργαστεί εκεί πραγματικά».
Επεσήμανε δε ότι, όπως υποψιάζεται, πρόκειται για επιχειρήσεις «φάντασμα» με αποτέλεσμα την εξαπάτηση του ιδίου αλλά και των ασφαλιστικών φορέων.
Η εν λόγω καταγγελία υποβλήθηκε και στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία κατόπιν επιτόπιου ελέγχου που διενήργησε στο ψητοπωλείο διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται επιχείρηση με αυτά τα στοιχεία.
Επιπλέον, για την καφετέρια έγινε καταγγελία και από έτερο ασφαλισμένο ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η εταιρεία έχει υφαρπάξει τα προσωπικά του δεδομένα και τον εμφανίζει ψευδώς ως εργαζόμενό της.
Ακολούθησε έρευνα από τα στελέχη του ελληνικού FBI και, κάπως έτσι, το κουβάρι της απάτης άρχισε να ξετυλίγεται.
Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της υπόθεσης, αρχηγοί του κυκλώματος ήταν τρεις λογιστές και εμπλεκόμενοι επιχειρηματίες, μοντέλα, παίκτες reality και tiktokers.
Οι κατηγορούμενοι έστηναν εικονικές εταιρείες, δήλωναν ως εργαζομένους ή υπεύθυνους πρόσωπα «φαντάσματα» (μερικοί είχαν αποβιώσει), δεν κατέβαλαν ποτέ φόρους και φυσικά δεν δήλωναν τα κέρδη που αποκόμιζαν από τις δραστηριότητες τους.
Καταλυτικό ρόλο στην εξάρθρωση της οργάνωσης έπαιξαν οι συνομιλίες που αλίευσαν οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ.
Ενδεικτική είναι η παρακάτω συνομιλία μεταξύ ενός λογιστή και ενός «αχυρανθρώπου» κατά την οποία ο «αχυράνθρωπος» αναζητά τρόπο για εικονική ασφάλιση.
Λογιστής: Τι θες; Έλα ρε.
Αχυράνθρωπος: Ποια από τις εταιρίες που έχεις είναι ενεργή, να κάνουμε μια πρόσληψη;
Λογιστής: Όλες οι εταιρίες μου ενεργές είναι ρε.
Αχυράνθρωπος: Ναι το ξέρω. Γι’ αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά.
Λογιστής: Ααα.
Αχυράνθρωπος: Δεν έχουμε κάνεις δηλώσεις. Ναι, ενεργές είναι.
Λογιστής: Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ@λ@κ@ς μπήκε φυλακή.
Αχυράνθρωπος: Εε εμένα τι μου το λες.
Λογιστής: Άσε, γ….σε τα. Βρήκες λογιστή;
Αχυράνθρωπος: Τι;
Λογιστής: Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;
Αχυράνθρωπος: Όχι.
Λογιστής: Βρες λογιστή γιατί ο Μ. είναι φυλακή. Και οι άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.
Αχυράνθρωπος: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;
Λογιστής: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρίες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη τι θες να κάνεις αφού έχουμε εμείς εταιρία με πρόσληψη, θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.
Αχυράνθρωπος: Άμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά ρε μ…κα δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο.
«Και να έρθουν να ρωτήσουν, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί»
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνομιλία μεταξύ δύο εμπλεκόμενων επιχειρηματιών στην οποία εκφράζουν την ανησυχία τους για πιθανό έλεγχο των Αρχών.
Επιχειρηματίας 1: Ακούς;
Επιχειρηματίας 2: Τι έγινε ρε;
Επιχειρηματίας 1: Δεν ξέρω έκλεισε.
Επιχειρηματίας 2: Ρε είναι δεδομένο, αυτούς, μα είναι, είναι μαθηματικά ρε μ…κα. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν μας γνωρίζουνε.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Ποιους γνωρίζουνε; Αυτούς. Άρα, αν πιεστούνε, θα κατονομαστούν αυτοί.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, αλλά μπορεί να σας καλέσει ο Λ., και να πει να ‘τοι. Φυσικά μετά πάει αλλού, αλλά.
Επιχειρηματίας 2: Ρε μ…..κα, δεν.
Επιχειρηματίας 1: Σου λέω.
Επιχειρηματίας 2: Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, ρε μ…..κα. Και να έρθουν να ρωτήσουνε στο προσωπικό, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί. Πώς θα πει εμάς; Ποιοι είμαστε;
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Εγώ, εγώ θα πω το λογιστήριο πλήρωνα.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω τι κάνει.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Εμένα ήρθε αυτός, μου είπε δώσε μου τρεις χιλιάδες και θα στα ‘χω όλα έτοιμα.
Επιχειρηματίας 1: Ναι.
Επιχειρηματίας 2: Ήμουν αφελής, του ‘δωσα τρεις χιλιάδες. Να τες οι αποδείξεις, να τα όλα. Βρείτε τους.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι, σίγουρα.
Επιχειρηματίας 2: Όπως επίσης εντάξει είπε και οοο, είπε ο Ανδρέας λέει ότι και καλά στην Εβελίνα θα της πούμε ότι, βρείτε τη λύση γιατί εσείς είσαστε οι αρμόδιοι, εσείς πληρώνεστε, γιατί και εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να προστατευτούμε, για να τους δώσουμε να καταλάβουνε και μπροστά στο δικηγόρο ό,τι αν χρειαστεί θα τους δώσουμε.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Για να τελειώνει και η υπόθεση δηλαδή, να μην παίζεται και αυτό το κρυφτό.
Επιχειρηματίας 1: Εντάξει.
Επιχειρηματίας 2: Απλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή, ειδικά ο Λευτέρης θα είχε πετάξει κάτι στον αέρα να πει κάποιον δεν τον ευρίσκω, τον ψάχνω και σου λέω κάτι θα πέταγε, δεν μπορεί να το πήγαινε καντήλι, να το πάει καντήλι τώρα από το Σάββατο, σήμερα Τρίτη, τρεις μέρες ότι ναι, ναι, ναι, υπάρχει, ναι ότι ναι υπάρχει όχι ότι θα πάει, ναι υπάρχει.
Επιχειρηματίας 1: Ναι. Εεε.
Επιχειρηματίας 2: Γιατί αυτό είναι το βασικό, να υπάρχει και μετά να πάει.
Επιχειρηματίας 1: Ρε φίλε αν ήμουν εγώ τα δύο κακά απλά που βλέπω ως τέτοιο είναι μην φτάσετε σε σημείο αυτό που λες ε να’ ρθούνε εδώ. Για το προσωπικό. Και το δεύτερο μην εεεε αυτό ξέρεις με τα ένσημα μετά και τρέχουμε με όλους αυτούς.
Επιχειρηματίας 2: Δεν νομίζω.
Επιχειρηματίας 1: Γιατί ξέρεις τα κοιτάνε πλέον, δεν είναι. Δηλαδή τώρα που δεν έχει μπει ο τελευταίος μήνας, ήρθε ένας και μου το ‘πε ήδη.
Επιχειρηματίας 2: Μμ.
Επιχειρηματίας 1: Πριν είκοσι μέρες.
Επιχειρηματίας 2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει το παρελθοντικό κομμάτι.
Επιχειρηματίας 1: Ναι.
Επιχειρηματίας 2: Ναι, οκ. Δεν νομίζω ότι, το θεωρώ λίγο ακραίο να γίνει.
Επιχειρηματίας 1: Αχα. Να δούμε.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, ο καταγγέλλων ανέφερε στις Αρχές ότι «από το διάστημα 01-05-2023 έως την ημέρα της καταγγελίας, έχει ασφαλιστεί ως υπάλληλος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις (μία καφετέρια και ένα ψητοπωλείο), δίχως να το γνωρίζει και δίχως να έχει εργαστεί εκεί πραγματικά».
Επεσήμανε δε ότι, όπως υποψιάζεται, πρόκειται για επιχειρήσεις «φάντασμα» με αποτέλεσμα την εξαπάτηση του ιδίου αλλά και των ασφαλιστικών φορέων.
Η εν λόγω καταγγελία υποβλήθηκε και στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία κατόπιν επιτόπιου ελέγχου που διενήργησε στο ψητοπωλείο διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται επιχείρηση με αυτά τα στοιχεία.
Επιπλέον, για την καφετέρια έγινε καταγγελία και από έτερο ασφαλισμένο ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η εταιρεία έχει υφαρπάξει τα προσωπικά του δεδομένα και τον εμφανίζει ψευδώς ως εργαζόμενό της.
Ακολούθησε έρευνα από τα στελέχη του ελληνικού FBI και, κάπως έτσι, το κουβάρι της απάτης άρχισε να ξετυλίγεται.
Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της υπόθεσης, αρχηγοί του κυκλώματος ήταν τρεις λογιστές και εμπλεκόμενοι επιχειρηματίες, μοντέλα, παίκτες reality και tiktokers.
Οι κατηγορούμενοι έστηναν εικονικές εταιρείες, δήλωναν ως εργαζομένους ή υπεύθυνους πρόσωπα «φαντάσματα» (μερικοί είχαν αποβιώσει), δεν κατέβαλαν ποτέ φόρους και φυσικά δεν δήλωναν τα κέρδη που αποκόμιζαν από τις δραστηριότητες τους.
Καταλυτικό ρόλο στην εξάρθρωση της οργάνωσης έπαιξαν οι συνομιλίες που αλίευσαν οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ.
Ενδεικτική είναι η παρακάτω συνομιλία μεταξύ ενός λογιστή και ενός «αχυρανθρώπου» κατά την οποία ο «αχυράνθρωπος» αναζητά τρόπο για εικονική ασφάλιση.
«Δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο;»
Λογιστής: Τι θες; Έλα ρε.
Αχυράνθρωπος: Ποια από τις εταιρίες που έχεις είναι ενεργή, να κάνουμε μια πρόσληψη;
Λογιστής: Όλες οι εταιρίες μου ενεργές είναι ρε.
Αχυράνθρωπος: Ναι το ξέρω. Γι’ αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά.
Λογιστής: Ααα.
Αχυράνθρωπος: Δεν έχουμε κάνεις δηλώσεις. Ναι, ενεργές είναι.
Λογιστής: Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ@λ@κ@ς μπήκε φυλακή.
Αχυράνθρωπος: Εε εμένα τι μου το λες.
Λογιστής: Άσε, γ….σε τα. Βρήκες λογιστή;
Αχυράνθρωπος: Τι;
Λογιστής: Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;
Αχυράνθρωπος: Όχι.
Λογιστής: Βρες λογιστή γιατί ο Μ. είναι φυλακή. Και οι άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.
Αχυράνθρωπος: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;
Λογιστής: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρίες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη τι θες να κάνεις αφού έχουμε εμείς εταιρία με πρόσληψη, θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.
Αχυράνθρωπος: Άμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά ρε μ…κα δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο.
«Και να έρθουν να ρωτήσουν, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί»
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνομιλία μεταξύ δύο εμπλεκόμενων επιχειρηματιών στην οποία εκφράζουν την ανησυχία τους για πιθανό έλεγχο των Αρχών.
Επιχειρηματίας 1: Ακούς;
Επιχειρηματίας 2: Τι έγινε ρε;
Επιχειρηματίας 1: Δεν ξέρω έκλεισε.
Επιχειρηματίας 2: Ρε είναι δεδομένο, αυτούς, μα είναι, είναι μαθηματικά ρε μ…κα. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν μας γνωρίζουνε.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Ποιους γνωρίζουνε; Αυτούς. Άρα, αν πιεστούνε, θα κατονομαστούν αυτοί.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, αλλά μπορεί να σας καλέσει ο Λ., και να πει να ‘τοι. Φυσικά μετά πάει αλλού, αλλά.
Επιχειρηματίας 2: Ρε μ…..κα, δεν.
Επιχειρηματίας 1: Σου λέω.
Επιχειρηματίας 2: Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, ρε μ…..κα. Και να έρθουν να ρωτήσουνε στο προσωπικό, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί. Πώς θα πει εμάς; Ποιοι είμαστε;
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Εγώ, εγώ θα πω το λογιστήριο πλήρωνα.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω τι κάνει.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Εμένα ήρθε αυτός, μου είπε δώσε μου τρεις χιλιάδες και θα στα ‘χω όλα έτοιμα.
Επιχειρηματίας 1: Ναι.
Επιχειρηματίας 2: Ήμουν αφελής, του ‘δωσα τρεις χιλιάδες. Να τες οι αποδείξεις, να τα όλα. Βρείτε τους.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι, σίγουρα.
Επιχειρηματίας 2: Όπως επίσης εντάξει είπε και οοο, είπε ο Ανδρέας λέει ότι και καλά στην Εβελίνα θα της πούμε ότι, βρείτε τη λύση γιατί εσείς είσαστε οι αρμόδιοι, εσείς πληρώνεστε, γιατί και εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να προστατευτούμε, για να τους δώσουμε να καταλάβουνε και μπροστά στο δικηγόρο ό,τι αν χρειαστεί θα τους δώσουμε.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Για να τελειώνει και η υπόθεση δηλαδή, να μην παίζεται και αυτό το κρυφτό.
Επιχειρηματίας 1: Εντάξει.
Επιχειρηματίας 2: Απλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή, ειδικά ο Λευτέρης θα είχε πετάξει κάτι στον αέρα να πει κάποιον δεν τον ευρίσκω, τον ψάχνω και σου λέω κάτι θα πέταγε, δεν μπορεί να το πήγαινε καντήλι, να το πάει καντήλι τώρα από το Σάββατο, σήμερα Τρίτη, τρεις μέρες ότι ναι, ναι, ναι, υπάρχει, ναι ότι ναι υπάρχει όχι ότι θα πάει, ναι υπάρχει.
Επιχειρηματίας 1: Ναι. Εεε.
Επιχειρηματίας 2: Γιατί αυτό είναι το βασικό, να υπάρχει και μετά να πάει.
Επιχειρηματίας 1: Ρε φίλε αν ήμουν εγώ τα δύο κακά απλά που βλέπω ως τέτοιο είναι μην φτάσετε σε σημείο αυτό που λες ε να’ ρθούνε εδώ. Για το προσωπικό. Και το δεύτερο μην εεεε αυτό ξέρεις με τα ένσημα μετά και τρέχουμε με όλους αυτούς.
Επιχειρηματίας 2: Δεν νομίζω.
Επιχειρηματίας 1: Γιατί ξέρεις τα κοιτάνε πλέον, δεν είναι. Δηλαδή τώρα που δεν έχει μπει ο τελευταίος μήνας, ήρθε ένας και μου το ‘πε ήδη.
Επιχειρηματίας 2: Μμ.
Επιχειρηματίας 1: Πριν είκοσι μέρες.
Επιχειρηματίας 2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει το παρελθοντικό κομμάτι.
Επιχειρηματίας 1: Ναι.
Επιχειρηματίας 2: Ναι, οκ. Δεν νομίζω ότι, το θεωρώ λίγο ακραίο να γίνει.
Επιχειρηματίας 1: Αχα. Να δούμε.
