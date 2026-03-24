Απίστευτο τροχαίο στην Πάτρα, αυτοκίνητο παρέσυρε 50χρονη πεζή που εκσφενδονίστηκε σε μηχανάκι και κατέληξε σε γλάστρες
Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (24/3) στη διασταύρωση των οδών Ανθείας και Πράτσικα στα Ζαρουχλέικα Πατρών, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε μία 50χρονη πεζή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η οδηγός του ΙΧ προσπάθησε να περάσει ανάμεσα από σταθμευμένα οχήματα, ενώ ταυτόχρονα η πεζή διέσχιζε τον δρόμο και τη χτύπησε.
Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες η γυναίκα εκτινάχτηκε στον αέρα, έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο μηχανάκι και κατέληξε πάνω σε γλάστρες στο πεζοδρόμιο καταστήματος.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο.
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
