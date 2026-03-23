Κρούσμα αφθώδους πυρετού και σε τρίτη μονάδα εκτροφής της Λέσβου
Θεωρούμε ότι είναι μια φυσιολογική εξέλιξη, δήλωσε ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Λέσβου
Ακόμη ένα κρούσμα αφθώδους πυρετού καταγράφηκε στην περιοχή της Πέλοπης στη Λέσβο, εντός της ζώνης προστασίας, αυτή τη φορά σε γειτονική εκτροφή στην οποία ανιχνεύτηκε το αρχικό κρούσμα που είχε εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες.
Σύμφωνα με το stonisi.gr, η συγκεκριμένη μονάδα διαθέτει περίπου 300 έως 350 ζώα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τις επιπτώσεις της νόσου στην περιοχή.
«Θεωρούμε ότι είναι μια φυσιολογική εξέλιξη», δήλωσε ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Λέσβου.
Υπενθυμίζεται πως εχθές (22/3) εντοπίστηκε κρούσμα πάλι στην περιοχή της Πελόπης.
